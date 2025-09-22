Bageshwar News: जालेख से केदारेश्वर मैदान तक उड़ान भरेंगे पैराग्लाइडर, संवरेगा जिले का साहसिक पर्यटन

घनश्याम जोशी, बागेश्वर। साहसिक और रोमांचक खेलकूद के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। जिले में राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी है, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने राज्य पर्यटन विभाग को फरवरी माह में 51 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा है।

वर्षाकाल समाप्ति के बाद जिले में साहसिक पर्यटन संवरेगा। दिसंबर में पर्यटन विभाग पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आयोजित करेगा। नेशनल इवेंट में अन्य राज्यों से भी यहां पैराग्लाइडर आएंगे। जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कपकोट के जालेख से केदारेश्वर मैदान तक पैराग्लाइडर उड़ान भर सकेंगे।

दिसंबर मध्य में कपकोट के जालेख से केदारेश्वर मैदान के बीच पैराग्लाइडर उड़ान भरेंगे। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रदेशों तथा सेना के पायलट भागीदारी करेंगे।पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी राष्ट्रीय ओपन प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विभाग कराएगा।

पर्यटन विभाग ने प्रतियोगिता के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए आवास, सुरक्षा, चिकित्सा, वाहन, भोजन और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए भी जल्द कमेटी गठित की जाएगी।

दूसरी बार होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता

पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन बागेश्वर तथा फ्लाई हिमालया एडवेंचर नोड ने गत वर्ष अप्रैल में यहां प्रतियोगिता आयोजित की। जिसमें सेना के पैराग्लाइडर पायलटों के अलावा मेघालय, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि के पैराग्लाइडरों ने प्रतिभाग किया।

फ्लाई हिमालया नोड के संयोजक जगदीश चंद्र जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन जिले को पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। रोमांच के शौकीनों को नामी पैराग्लाइडर पायलटों के करतब करीब से देखने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन जिले के पर्यटन विकास में काफी मददगार साबित होगा।