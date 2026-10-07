सूरज से निकलेगी रोजगार की नई रोशनी, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान... ऐसे लगा सकते हैं प्लांट

घनश्याम जोशी, बागेश्वर । पहाड़ के गांवों में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच अब सूरज की रोशनी स्वरोजगार का नया जरिया बन रही है। जिले के ओलखसों गांव में 200 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

करीब एक करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से गांव में ही रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। परियोजना मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत स्थापित की जाएगी। योजना में परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान उद्योग विभाग की ओर से दिया जाता है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ते कदम पहाड़ के युवाओं के लिए गांव में रहकर स्वरोजगार की नई संभावनाएं खोल रहे हैं। ओलखसों में प्रस्तावित संयंत्र भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर आय का स्थायी स्रोत तैयार करने में मदद मिलेगी।

ऐसे स्थापित होता है सौर ऊर्जा संयंत्र योजना का लाभ लेने के लिए जिले में उरेडा कार्यालय के माध्यम से आनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन की तकनीकी जांच के लिए उरेडा इसे ऊर्जा निगम को भेजता है। ऊर्जा निगम की संस्तुति के बाद पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उरेडा की ओर से स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति पत्र मिलने के बाद लाभार्थी बैंक से ऋण के लिए संपर्क करता है।