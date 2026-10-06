सौर ऊर्जा से रोशन होंगे जम्मू मंडल के रेलवे स्टेशन, कटड़ा और ऊधमपुर स्टेशनों पर लगेंगे 18 नए सोलर प्लांट

जागरण संवाददाता, जम्मू। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंडल के रेलवे स्टेशनों और विभिन्न रेल परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है।

वर्तमान में मंडल के पांच प्रमुख डिपो में 1745 किलोवाट (1.745 मेगावाट) क्षमता के सोलर प्लांट चालू हैं। नए संयंत्रों के शुरू होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 2553 किलोवाट (2.55 मेगावाट) से अधिक हो जाएगी।

जम्मू स्टेशन के प्लेटफार्म, बुकिंग कार्यालय और पार्सल घर समेत अन्य परिसरों में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्टेशन पर स्थापित एक मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट से रेलवे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है।