    Cyber Fraud Alert: रिश्तेदार बनकर की ठगी, वरिष्ठ नागरिक से 59 हजार रुपये हड़पे

    By ghanshyam joshi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:12 AM (IST)

    कपकोट में एक दुखद घटना सामने आई जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक साइबर ठगी का शिकार हो गए। एक धोखेबाज ने रिश्तेदार बनकर उनसे संपर्क किया और क्यूआर कोड के माध्यम से 59 हजार रुपये की धोखाधड़ी की। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है।

    रिश्तेदार बनकर की ठगी, वरिष्ठ नागरिक से 59 हजार रुपये हड़पे

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कपकोट क्षेत्र में एक वरिष्ठ नागरिक के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अज्ञात ठग ने खुद को रिश्तेदार बताकर फोन किया तथा बातचीत में भरोसा जीतने के बाद क्यूआर कोड भेजकर 59 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए।

    पीड़ित वरिष्ठ नागरिक 71 वर्षीय नंदा बल्लभ भट्ट को ठगी का पता तब चला जब उनके बैंक खाते से पैसे निकलने का मैसेज आया। इसके बाद उन्होंने तुरंत कपकोट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कहा कि अज्ञात ने ऋषिकेश से उनका रिश्तेदार बताया। कहा कि उन्हें किसी ने पैसे भेजने थे, वह नहीं आ पा रहे हैं। जिसे वह उनके खाते में मंगा रहे हैं।

    पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात काल पर भरोसा नहीं करें, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करें तथा अनजान व्यक्तियों द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्केन न करें। पुलिस टीम साइबर सेल की मदद से आरोपित की तलाश में जुटी है।

    शामा में घात लगाकर बैठे गुलदार ने मारीं 11 बकरियां

    शामा उप तहसील क्षेत्र में गुलदार ने घात लगाकर एक व्यक्ति की 11 बकरियों को मार दिया है। बकरी पालक परेशान है। वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना कर लिया है। घटना के बाद गांव में दहशत बनी हुई है। शामा निवासी दीवान सिंह बकरी पालक हैं।

    गुरुवार की देर शाम वह बकरियों को चरा कर घर लौटे। आंगन में बकरियां पहुंच गईं थीं, वहां पहले से घात लगाकर बैठे गुलदार ने उन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। करीब 10 मिनट में वह 11 बकरियों को मारने के बाद गुर्राने लगा। जिसके बाद बकरी पालक बाहर आए।

    शोरगुल मचाने पर वह जंगल की तरफ भाग गया। वन क्षेत्राधिकारी रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि मौका मुआयना कर लिया गया है। मुआवजा आदि की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।