बागेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, 13 हजार बच्चों का टीएचआर रुका, आत्मदाह की चेतावनी

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर जिले के 1600 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पूर्ण बहिष्कार से बाल विकास सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जिले के 834 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत करीब 13 हजार बच्चों को एक माह से टेक होम राशन (टीएचआर) नहीं मिला है।

अक्टूबर का टीएचआर वितरण ठप है। कपकोट में धरना दे रहीं संगठन की जिलाध्यक्ष कमला दानू ने मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। कपकोट ब्लाक संगठन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और मिनी कार्यकर्ता दो नवंबर से मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार बार-बार आश्वासन देकर मांग टाल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर मानदेय बढ़ाने का भरोसा दिया था, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। कमला दानू ने कहा कि सरकार की ओर से अब तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं। कार्यकर्ता केंद्र सरकार से 140 रुपये और राज्य सरकार से 150 रुपये मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं।