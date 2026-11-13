भगवान कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी से भड़का विवाद, बागेश्वर धाम कूच के ऐलान पर छतरपुर में समर्थकों ने हाईवे पर लगाया जाम

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। भगवान श्रीकृष्ण को लेकर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब छतरपुर में तनाव का रूप लेने लगा है। यादव महासभा के विरोध और बागेश्वर धाम में तालाबंदी के ऐलान के बाद धाम समर्थक भी मैदान में उतर आए हैं। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवक लाठियां लेकर प्रदर्शनकारियों को धमकाते दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच बढ़ती तनातनी को देखते हुए पुलिस-प्रशासन सतर्क हो गया है।

हाईवे पर जाम, लगी वाहनों की कतार शुक्रवार को विवाद उस समय और बढ़ गया, जब बागेश्वर धाम के समर्थकों ने बृजपुरा के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर जाम लगा दिया। अचानक हुए प्रदर्शन के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के आमने-सामने आने की आशंका के चलते छतरपुर शहर और बागेश्वर धाम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

लाठियां लेकर वीडियो जारी विवाद के बीच इंटरनेट मीडिया पर सामने आए वीडियो ने माहौल को और गर्म कर दिया है। वीडियो में कुछ युवक लाठियों को तेल पिलाते हुए और जूते दिखाकर प्रदर्शनकारियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक हजार से अधिक युवाओं के तैयार होने का दावा भी किया गया है।

वहीं, गढ़ा गांव के निवासी उत्तम सिंह ने यादव महासभा के अध्यक्ष दामोदर यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बागेश्वर धाम पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों का जूतों से स्वागत किया जाएगा। इस तरह की आक्रामक बयानबाजी से विवाद के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

29 अक्टूबर को करैरा की कथा में हुई थी टिप्पणी पूरा विवाद 29 अक्टूबर को शिवपुरी जिले के करैरा में रामकथा के दौरान पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी से शुरू हुआ था। कथा के दौरान उन्होंने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए दोनों के स्वरूप और उनकी लीलाओं को लेकर टिप्पणी की थी।