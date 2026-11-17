जागरण संवाददाता, बागेश्वर। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के तहत जिले में अब तक 12 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। जनपद में 3285 स्वयं सहायता समूह और 26 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) गठित किए गए हैं।

मंगलवार को जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने एनआरएलएम और ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (रीप) की समीक्षा कर समूहों की आय बढ़ाने और आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर जोर दिया।

कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने समूहों की आजीविका गतिविधियों, स्वरोजगार, उद्यम स्थापना और उत्पादों के विपणन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सभी सीएलएफ की बैलेंसशीट और गतिविधियों का विवरण साझा करने के निर्देश दिए।

बेहतर कार्य करने वाली 10 महिलाओं को चिह्नित कर एक्सपोजर विजिट कराने को भी कहा। डीएम ने रीप को चार सीएलएफ में पालीहाउस स्थापित करने का लक्ष्य देने के निर्देश दिए।

समूहों की महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया, ताकि उन्हें बचत, बैंकिंग, ऋण प्रबंधन और विभिन्न वित्तीय योजनाओं की जानकारी मिल सके।

उन्होंने प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और उत्पादों के विपणन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा।जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या ने बताया कि समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए ग्रोथ सेंटर, सरस केंद्र और सरस मेले का उपयोग किया जा रहा है।