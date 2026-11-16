बागेश्वर समेत तीन जिलों में खनन गतिविधियों की भूकंपीय हलचल पर रहेगी कड़ी नजर

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। पहाड़ों में खनन गतिविधियों के असर का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। खदानों की अधिकता वाले बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में खनन के दौरान होने वाली सूक्ष्म भूकंपीय हलचलों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार आठ निगरानी स्टेशन स्थापित करेगी।

पांच वर्ष के अध्ययन पर 2.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए अर्थक्वेक मानिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला उत्तराखंड संभवतः देश का पहला राज्य होगा। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड और वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलाजी के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। अध्ययन की जिम्मेदारी वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों को सौंपी गई है। योजना का खर्च निदेशालय वहन करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खनन गतिविधियों के राज्य के विभिन्न जियो-टेक्टोनिक जोन की पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय स्थायित्व और भूकंपीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कराने की पहल की गई।