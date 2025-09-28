Uttarakhand: 108 एंबुलेंस सेवा बीमार, धक्का मारकर हो रही स्टार्ट; मरीज परेशान

बागेश्वर में 108 एंबुलेंस सेवा चरमरा गई है। रविवार को जिला अस्पताल में मरीज भर्ती करने के बाद एंबुलेंस खराब हो गई जिसे लोगों ने धक्का देकर स्टार्ट किया। बार-बार एंबुलेंस खराब होने से लोगों का भरोसा उठने लगा है जिससे आपात स्थिति में मरीजों को परेशानी हो रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एंबुलेंस प्रभारी ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी है।

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । 108 एंबुलेंस सेवा अब दम तोड़ने लगी है। जिसके कारण रोगी तथा तीमारदार परेशान हैं। रविवार को जिला अस्पताल परिसर में रोगी को भर्ती करने के बाद एंबुलेंस फिर खराब हो गई। उसे लोगों ने धक्का देकर स्टार्ट किया। उन्होंने सेवा को दुरुस्त कराने की मांग तेज कर दी है।

एंबुलेंस इमरजेंसी में जीवन रक्षक मानी जाती है। जिले में 108 सेवा लंबे समय से सवालों के घेरे में है। वह रोगियों के लिए भी परेशानी की सबब बनते जा रही है। रविवार को जिला अस्पताल परिसर में एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद एंबुलेंस जैसे ही आगे बढ़ी, वाहन अचानक बीच सड़क पर बंद हो गया।

देखते ही देखते पीछे लंबा जाम लग गया। मजबूर होकर स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। जिले में 108 एम्बुलेंस के बार-बार खराब होने की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। लोग बताते हैं कि एंबुलेंस सेवा पर से भरोसा उठने लगा है। कई बार आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक लाने में देरी होती है, जिससे गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

वहीं, घटना के समय जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा की लापरवाही से जिले में कई लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है। बावजूद इसके सरकार न तो कंपनी पर कार्रवाई कर रही है तथा न ही सुधार की कोई ठोस पहल दिख रही है। स्पष्ट हो चुका है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर नहीं है। आमजन की जिंदगी दांव पर लगी है, लेकिन सत्ता पक्ष मौन है।