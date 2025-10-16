जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहा “स्वास्थ्य ऑपरेशन आंदोलन” आज 15वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसमें महिलाएं भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं।

गुरुवार को आंदोलन स्थल पर चार महिलाओं ललिता बिष्ट, मीरा बिष्ट, किरण बिष्ट (पूर्व प्रमुख) और माया बिष्टको नारेबाजी और उत्साह के बीच माल्यार्पण कर क्रमिक धरने में शामिल किया गया। इससे आंदोलन को नई ऊर्जा और व्यापक जनसमर्थन मिला है।

वहीं आमरण अनशन पर बैठे कैलाश चंद पांडे, हेमंत वर्मा, नवीन चंद तिवारी, चंद्रा कोहली और नरेंद्र सिंह बिष्ट की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक सरकार चौखुटिया क्षेत्र में समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।