Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अल्‍मोड़ा में स्वास्थ्य ऑपरेशन आंदोलन में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी, 15वें दिन भी आमरण अनशन जारी

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:59 PM (IST)

    अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहा "स्वास्थ्य ऑपरेशन आंदोलन" 15वें दिन भी जारी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से यह जन आंदोलन बन गया है। आमरण अनशन पर बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन आंदोलनकारी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं वर्षों से बदहाल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    आंदोलन को नई ऊर्जा और व्यापक जनसमर्थन मिला। जागरण

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहा “स्वास्थ्य ऑपरेशन आंदोलन” आज 15वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसमें महिलाएं भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को आंदोलन स्थल पर चार महिलाओं ललिता बिष्ट, मीरा बिष्ट, किरण बिष्ट (पूर्व प्रमुख) और माया बिष्टको नारेबाजी और उत्साह के बीच माल्यार्पण कर क्रमिक धरने में शामिल किया गया। इससे आंदोलन को नई ऊर्जा और व्यापक जनसमर्थन मिला है।

    वहीं आमरण अनशन पर बैठे कैलाश चंद पांडे, हेमंत वर्मा, नवीन चंद तिवारी, चंद्रा कोहली और नरेंद्र सिंह बिष्ट की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक सरकार चौखुटिया क्षेत्र में समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

    क्रमिक अनशन में भोपाल सिंह रौताण, हरीश आर्य, आनंद राम और चंदन गिरी भी लगातार डटे हुए हैं। आंदोलन स्थल पर दिनभर नारेबाजी और गीतों के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध प्रकट किया।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि चौखुटिया जैसे दूरस्थ क्षेत्र में वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और यही कारण है कि अब गांव-गांव से मातृशक्ति भी इस आंदोलन में उतर आई है।