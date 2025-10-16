अल्मोड़ा में स्वास्थ्य ऑपरेशन आंदोलन में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी, 15वें दिन भी आमरण अनशन जारी
अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहा "स्वास्थ्य ऑपरेशन आंदोलन" 15वें दिन भी जारी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से यह जन आंदोलन बन गया है। आमरण अनशन पर बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन आंदोलनकारी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं वर्षों से बदहाल हैं।
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहा “स्वास्थ्य ऑपरेशन आंदोलन” आज 15वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसमें महिलाएं भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं।
गुरुवार को आंदोलन स्थल पर चार महिलाओं ललिता बिष्ट, मीरा बिष्ट, किरण बिष्ट (पूर्व प्रमुख) और माया बिष्टको नारेबाजी और उत्साह के बीच माल्यार्पण कर क्रमिक धरने में शामिल किया गया। इससे आंदोलन को नई ऊर्जा और व्यापक जनसमर्थन मिला है।
वहीं आमरण अनशन पर बैठे कैलाश चंद पांडे, हेमंत वर्मा, नवीन चंद तिवारी, चंद्रा कोहली और नरेंद्र सिंह बिष्ट की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक सरकार चौखुटिया क्षेत्र में समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
क्रमिक अनशन में भोपाल सिंह रौताण, हरीश आर्य, आनंद राम और चंदन गिरी भी लगातार डटे हुए हैं। आंदोलन स्थल पर दिनभर नारेबाजी और गीतों के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध प्रकट किया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि चौखुटिया जैसे दूरस्थ क्षेत्र में वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और यही कारण है कि अब गांव-गांव से मातृशक्ति भी इस आंदोलन में उतर आई है।
