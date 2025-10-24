Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दोस्‍तों संग घूमने गए पति-पत्‍नी सड़क किनारे ले रहे थे सेल्फी, पीछे आई गाड़ी; मातम में बदली खुशियां

    By Santosh Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    अल्मोड़ा के पास, सड़क किनारे सेल्फी ले रहे एक दंपती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी रफीका बेगम की मौके पर ही मौत हो गई। अब्दुल मलिक मंडल अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ घूमने निकले थे, तभी यह दुखद घटना घटी। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सड़क किनारे सेल्फी ले रहे दंपती को वाहन ने मारी टक्कर, महिला की मौत। जागरण

    संस, जागरण, अल्मोड़ा । एनटीडी-धारानौला मार्ग पर उदय शंकर नाट्य अकादमी के समीप सड़क किनारे सेल्फी ले रहे दंपती को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी के पास खड़ी महिला खाई में जा गिरी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यालय के सर्राफा दुकान में काम करने वाले मूल रूप से कोलकाता निवासी अब्दुल मलिक मंडल अपनी पत्नी रफीका व गरुड़ निवासी अपने दोस्त उद्दीन शेख के परिवार के साथ घूमने निकले थे। देर शाम दोनों दोस्तों के परिवार उदय शंकर नाट्य अकादमी के पास पहुंचे। यहां पर सड़क किनारे वाहन खड़ा कर सेल्फी ले रहे थे। इस बीच एक अज्ञात वाहन ने अब्दुल मलिक मंडल व उनकी पत्नी रफीका बेगम को जोरदार टक्कर मार दी।

    इस टक्कर में स्कूटी समेत रफीका बेगम गहरी खाई में जा गिरी। जबकि अब्दुल मलिक मंडल कुछ दूरी पर रुक गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। करीब एक घंटे भर बाद खाई में गिरी रफीका का पता चल सका। जिसके बाद रफीका को 108 वाहन के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य लोगों को हल्की चोट पहुंची हैं। पुलिस ने अज्ञात वाहन की भी तलाश शुरू कर दी है।