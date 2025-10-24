संस, जागरण, अल्मोड़ा । एनटीडी-धारानौला मार्ग पर उदय शंकर नाट्य अकादमी के समीप सड़क किनारे सेल्फी ले रहे दंपती को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी के पास खड़ी महिला खाई में जा गिरी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यालय के सर्राफा दुकान में काम करने वाले मूल रूप से कोलकाता निवासी अब्दुल मलिक मंडल अपनी पत्नी रफीका व गरुड़ निवासी अपने दोस्त उद्दीन शेख के परिवार के साथ घूमने निकले थे। देर शाम दोनों दोस्तों के परिवार उदय शंकर नाट्य अकादमी के पास पहुंचे। यहां पर सड़क किनारे वाहन खड़ा कर सेल्फी ले रहे थे। इस बीच एक अज्ञात वाहन ने अब्दुल मलिक मंडल व उनकी पत्नी रफीका बेगम को जोरदार टक्कर मार दी।