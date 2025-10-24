संवाद सूूत्र, जागरण अल्मोड़ा । अल्मोड़ा में दीपावली के बाद सब्जियों और फलों के दामों में 10 से 15 फीसद तक की कमी आई है। इससे आम लोगों को राहत मिली है।

बाजारों में बीते एक माह में जहां टमाटर 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, वहीं वर्तमान में यह 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। प्याज की कीमत भी 30 रुपये से घटकर अब 25 रुपये प्रति किलो हो गई है। सब्जियों और फलों की कीमतों में आई इस गिरावट से गृहणियों को विशेष राहत मिली है।