    राहत: दीपावली के बाद गिरे सब्जियों और फलों के दाम, ये हैं लेटेस्‍ट रेट

    By Hemant Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    अल्मोड़ा में दीपावली के बाद सब्जियों और फलों के दामों में 10 से 15 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। टमाटर, प्याज, केला और अन्य सब्जियों के दाम कम होने से गृहणियों को विशेष राहत मिली है। विक्रेताओं का कहना है कि दाम घटने के बावजूद मुनाफा हो रहा है।

    Hero Image

    10 से 15 फीसद तक सस्ती हुई सब्जियां और फल। जागरण

    संवाद सूूत्र, जागरण अल्मोड़ा । अल्मोड़ा में दीपावली के बाद सब्जियों और फलों के दामों में 10 से 15 फीसद तक की कमी आई है। इससे आम लोगों को राहत मिली है।
    बाजारों में बीते एक माह में जहां टमाटर 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, वहीं वर्तमान में यह 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। प्याज की कीमत भी 30 रुपये से घटकर अब 25 रुपये प्रति किलो हो गई है। सब्जियों और फलों की कीमतों में आई इस गिरावट से गृहणियों को विशेष राहत मिली है।

    गृहिणी लक्ष्मी देवी ने कहा कुछ समय पहले टमाटर, प्याज और अन्य सब्जियों के दामों में वृद्धि ने रसोई का बजट गड़बड़ कर दिया था। लेकिन अब दामों में कमी आई है, जिससे काफी राहत महसूस हो रही है। गृहिणी सरस्वती देवी ने बताया कि दीपावली पर घर का बजट बिगड़ गया था। लेकिन अब सब्जियों और फलों के दाम घटने से कुछ राहत मिली है।


    सब्जियों और फलों की कीमत में गिरावट आई है। जिससे कारोबार में अच्छा मुनाफा हो रहा है।
    - राजू सिंह, सब्जी विक्रेता


    सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। लोग खूब खरीदारी कर रहे है।
    - जगदीश, सब्जी विक्रेता

    सब्जियों और फलों के दाम (रुपये प्रति किलो)

    • सब्जी/फल वर्तमान पूर्व में
    • टमाटर 40 60
    • प्याज 25 30
    • केला 50 60
    • भिड़ी 45-50 55
    • अनार 120 140
    • पपीता 50 60
    • संतरा 80 100
    • अमरूद 50 60
    • आलू 20-25 30-35