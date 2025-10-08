उत्तराखंड के चौखुटिया में सीएचसी की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ़ आंदोलन ने उस समय मोड़ लिया जब तीन आंदोलनकारी रामगंगा नदी में उतर गए और जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हीरा सिंह पटवाल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सीएचसी को उच्चीकृत करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की। जल पुलिस ने तत्परता से उन्हें बाहर निकाला।

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। सीएचसी चौखुटिया की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रहे आंदोलन ने बुधवार को नाटकीय मोड़ ले लिया। आंदोलन के सातवें दिन "ऑपरेशन स्वास्थ्य" अभियान के तहत पूर्व जिला पंचायत सदस्य हीरा सिंह पटवाल के नेतृत्व में तीन आंदोलनकारी रामगंगा नदी में उतर गए और जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों में हीरा सिंह पटवाल के साथ दो अन्य साथी भी शामिल रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलते ही जल पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अडिग हैं और चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से नदी में उतरकर आंदोलन को और तेज करेंगे।