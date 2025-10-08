Language
    उत्‍तराखंड में जल सत्याग्रह: रामगंगा में कूदे आंदोलनकारी, धामी सरकार से कर रहे ये मांग

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:34 PM (IST)

    उत्तराखंड के चौखुटिया में सीएचसी की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ़ आंदोलन ने उस समय मोड़ लिया जब तीन आंदोलनकारी रामगंगा नदी में उतर गए और जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हीरा सिंह पटवाल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सीएचसी को उच्चीकृत करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की। जल पुलिस ने तत्परता से उन्हें बाहर निकाला।

    Hero Image
    तीन आंदोलनकारी रामगंगा नदी में उतर गए और जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। जागरण

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। सीएचसी चौखुटिया की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रहे आंदोलन ने बुधवार को नाटकीय मोड़ ले लिया। आंदोलन के सातवें दिन "ऑपरेशन स्वास्थ्य" अभियान के तहत पूर्व जिला पंचायत सदस्य हीरा सिंह पटवाल के नेतृत्व में तीन आंदोलनकारी रामगंगा नदी में उतर गए और जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों में हीरा सिंह पटवाल के साथ दो अन्य साथी भी शामिल रहे।

    सूचना मिलते ही जल पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अडिग हैं और चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से नदी में उतरकर आंदोलन को और तेज करेंगे।

    आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें हैं सीएचसी चौखुटिया को उच्चीकृत कर सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाए, साथ ही अल्ट्रासाउंड और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद दयनीय है और मरीजों को मामूली इलाज के लिए भी रानीखेत या अल्मोड़ा जाना पड़ता है। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, वे अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे।