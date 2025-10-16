दीप सिंह बोरा, रानीखेत (अल्मोड़ा)। अभावों के पहाड़ में बेशक सरकारी विद्यालय चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दूसरी तस्वीर यह भी है कि यही सरकारी स्कूल नवाचार के जरिये शिक्षा जगत में नई क्रांति का सूत्रपात भी कर रहे हैं। दूरस्थ मटीलाधुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय इसका अनुकरणीय उदाहरण बना है। वहां नवाचारी शिक्षा दुर्गम गांवों के बच्चों को ड्रोन उड़ाने में दक्ष बना रही। नौनिहाल कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) का ककहरा भी सीख रहे। वहीं नित नए शिक्षण एप का विकास ग्रामीण बच्चों को तकनीक के क्षेत्र में सुनहरे भविष्य की राह भी दिखा रहे हैं।

उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर पहली कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) व रोबोटिक्स प्रयोगशाला तैयार करने वाले प्रधानाध्यापक भाष्कर जोशी ने चैटबाट के बाद अब ‘नो इंटरनेट क्विज’ नाम से एंड्रायड लर्निंग एप्लीकेशन (एप) विकसित किया है। नवाचारी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय मटीलाधूरा (ताड़ीखेत ब्लाक) आधुनिक शिक्षा व नवाचार के क्षेत्र में प्रेरणा से कम नहीं। कोरोनाकाल में धौलादेवी ब्लाक में तैनाती के दौरान प्रधानाध्यापक भाष्कर जोशी ने बजेला आनलाइन एजुकेशन एप विकसित कर बच्चों को आनलाइन पढ़ाया। यहां से उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। पिछले वर्ष प्राथमिक स्तर पर उत्तराखंड की पहली आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस आधारित लैब तैयार कर बच्चों को एआई की पढ़ाई शुरू की। यहां गांवों के बच्चे अब ड्रोन भी उड़ाने लगे हैं।

एआई चैटबाट विद्यार्थी ही नहीं शिक्षकों के लिए भी उपयोगी नवाचार के तहत ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी व करियर संवारने के उद्देश्य से प्रधानाध्यापक भाष्कर ने एआई चैटबाट विकसित किया है। यह विद्यार्थी ही नहीं गुरुजनों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। लिंक को क्लिक करने पर एआई चैटबाट विद्यार्थी से जानकारी लेता है। वह सामान्य रुचि आधारित दस से 12 प्रश्न पूछता है। जवाब न देने पर भी विद्यार्थी का आकलन करता है। बुद्धिलब्धता को परखने के बाद बताएगा कि आप किस क्षेत्र करियर संवार पाएंगे। यह निश्शुल्क सुविधा गांव के बच्चों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। प्रधानाध्यापक भास्कर ने एंड्राइड शैक्षिक ऐप भी तैयार किया है जो अंग्रेजी व गणित माड्यूल पर केंद्रित है।