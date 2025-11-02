इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड की बेटियों का धमाल, स्वर्ण और कांस्य पदक पर किया कब्जा

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। नवंबर तक मंगलौर (इंडिया) के उर्वा इंडोर स्टेडियम में आयोजित मंगलौर इंडिया सीनियर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड के शटलरों ने अपने शानदार प्रदर्शन से उत्तराखंड राज्य तथा अपने जनपद अल्मोड़ा का गौरव बढ़ाया है। जहां ध्रुव रावत ने अपनी जोडीदार तेलंगाना की मनीषा के , के साथ जोड़ी बनाकर बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले क्वार्टर फाइनल मैच में अपने ही देश के भव्या छाबड़ा और वी टोप्पो की जोड़ी को 21-19,21-5 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया जहां उन्होंने एक बार फिर अपने हमवतन आयुश मखीजा और लिकिता श्रीवास्तव की जोड़ी को 22-20,21-17 से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। फाइनल में फिर एक बार अपने उम्दा प्रदर्शन के बल पर उन्होंने तीन सैट तक चले एक कड़े मुकाबले में थाइलैंड के थानविन मोड़े और एन तुंगकुशाटन की जोड़ी को 18-21,21-18,22-20 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा वहीं अदिति भट्ट ने अपनी जोड़ीदार सावनी वालेकर के साथ खेलते हुए पहले क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश की निशा एम् करिअप्पा और अगधा अरविंदा पाई की जोड़ी को 21-17,21-10 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया जहां उन्हें थाइलैंड की एच मिजाद और एन तुंगकुशाटन की जोड़ी से 21-19,21-7 से पराजित होकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।