Uttarakhand Crime: एड़ाद्यो धाम के पुजारी पर कुल्हाड़ी से वार, एक लाख से अधिक लूटे

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। एड़ाद्यो धाम के पुजारी पर कुल्हाड़ी से हमला कर सोने के आभूषण और एक लाख से अधिक की नगदी लूटने का मामला सामने आया है। पुजारी की तहरीर पर कोतवाली सोमेश्वर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एड़ाद्यो धाम के पुजारी गोकुल सिंह राणा ने पुलिस में तहरीर सौंपी है। कहना है कि मंगलवार को रोज की तरह धाम में सुबह छह बजे पूजा अर्चना कर रहा था। आरोप है कि इस बीच बामनीगाड़ निवासी प्रकाश खोलिया धाम पहुंचा। आरोपित ने एकाएक कुल्हाड़ी से उनपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

पीड़ित ने बताया कि आरोपित से बमुश्किल जान बचाई। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमला करने के साथ ही आरोपित धाम की एकत्रित भेंट करीब एक लाख 25 हजार और दो सोने की अंगूठी व एक सोने की चेन भी लूट ले गया। आरोपित ने कमरे में लगे टीवी को भी तोड़ दिया। पीड़ित ने आरोपित से भविष्य में भी जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।