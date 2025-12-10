Language
    Uttarakhand Crime: एड़ाद्यो धाम के पुजारी पर कुल्हाड़ी से वार, एक लाख से अधिक लूटे

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित एड़ाद्यो धाम के पुजारी गोकुल सिंह राणा पर कुल्हाड़ी से हमला कर लूटपाट की गई। बामनीगाड़ के प्रकाश खोलिया पर एक लाख से अधिक ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुजारी की तहरीर पर कोतवाली सोमेश्वर में दर्ज हुआ मुकदमा. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। एड़ाद्यो धाम के पुजारी पर कुल्हाड़ी से हमला कर सोने के आभूषण और एक लाख से अधिक की नगदी लूटने का मामला सामने आया है। पुजारी की तहरीर पर कोतवाली सोमेश्वर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    एड़ाद्यो धाम के पुजारी गोकुल सिंह राणा ने पुलिस में तहरीर सौंपी है। कहना है कि मंगलवार को रोज की तरह धाम में सुबह छह बजे पूजा अर्चना कर रहा था। आरोप है कि इस बीच बामनीगाड़ निवासी प्रकाश खोलिया धाम पहुंचा। आरोपित ने एकाएक कुल्हाड़ी से उनपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

    पीड़ित ने बताया कि आरोपित से बमुश्किल जान बचाई। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमला करने के साथ ही आरोपित धाम की एकत्रित भेंट करीब एक लाख 25 हजार और दो सोने की अंगूठी व एक सोने की चेन भी लूट ले गया। आरोपित ने कमरे में लगे टीवी को भी तोड़ दिया। पीड़ित ने आरोपित से भविष्य में भी जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।

    एसओ मदन मोहन जोशी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपित प्रकाश खोलिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।