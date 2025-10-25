बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने बाबा जागेश्वर के दर्शन किए, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। कार्तिक मास में पार्थिव पूजन के विशेष पर्व पर शनिवार को जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्डतोड़ भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर से लेकर मुख्य मार्ग तक भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। सुबह से ही बाबा जागेश्वर के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं।

इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री और उत्तराखंड की ब्रांड एंबेसडर उर्वशी रौतेला भी शनिवार को जागेश्वर धाम पहुंचीं। उन्होंने बाबा जागेश्वर के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उनके आगमन से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्टूबर माह में उन्होंने पहले कभी इतनी भारी भीड़ नहीं देखी। भीड़ बढ़ने के कारण जागेश्वर मार्ग पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं। मार्केट पार करने में लोगों को आधा घंटा से अधिक समय लग रहा है। कई स्थानों पर जाम से यात्री घंटों तक फंसे रहे। स्थिति यह रही कि देर शाम तक पुलिस या होमगार्ड का एक भी जवान मौके पर नहीं पहुंचा। अव्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखा गया।