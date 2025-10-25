Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने बाबा जागेश्वर के दर्शन किए, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    कार्तिक मास में जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहाँ बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने भी दर्शन किए। भारी भीड़ के कारण यातायात जाम हो गया और आवास की समस्या हुई, जिससे श्रद्धालुओं में आक्रोश था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी व्यवस्था की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। कार्तिक मास में पार्थिव पूजन के विशेष पर्व पर शनिवार को जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्डतोड़ भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर से लेकर मुख्य मार्ग तक भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। सुबह से ही बाबा जागेश्वर के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री और उत्तराखंड की ब्रांड एंबेसडर उर्वशी रौतेला भी शनिवार को जागेश्वर धाम पहुंचीं। उन्होंने बाबा जागेश्वर के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उनके आगमन से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्टूबर माह में उन्होंने पहले कभी इतनी भारी भीड़ नहीं देखी। भीड़ बढ़ने के कारण जागेश्वर मार्ग पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं। मार्केट पार करने में लोगों को आधा घंटा से अधिक समय लग रहा है। कई स्थानों पर जाम से यात्री घंटों तक फंसे रहे। स्थिति यह रही कि देर शाम तक पुलिस या होमगार्ड का एक भी जवान मौके पर नहीं पहुंचा। अव्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखा गया।

    भीड़ के चलते जागेश्वर के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं पूरी तरह भरे रहे। रूम नहीं मिलने से कई श्रद्धालुओं को अल्मोड़ा लौटना पड़ा, जबकि कई ने वाहनों में ही रात गुजारनी पड़ी।

    हालांकि, प्रशासनिक लापरवाही और यातायात जाम ने भक्तों की आस्था पर पानी फेर दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की है।