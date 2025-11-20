उत्तराखंड में एस्मा लागू होने के बाद भी हड़ताल पर डटे उपनल कर्मी, सरकार को दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। प्रदेश सरकार के छह माह तक हड़ताल पर रोक लगाने के बाद भी उपलन कर्मियों ने अपना आंदोलन जारी रखा। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश में एस्मा लागू होने के बाद भी गुरुवार को भी उपनल कर्मियों ने वन विभाग कार्यालय के बाहर नियमितीकरण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से जल्द नियमितीकरण की मांग पूरी करने की बात कही। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नियमितीकरण की मांग लंबे समय से लंबित है और सरकार इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया है। इसके बाद भी उपेक्षा से उपनल कर्मी आहत है।