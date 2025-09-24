UKSSSC Paper Leak: अल्मोड़ा में युवाओं का उबाल, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी
अल्मोड़ा में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है। गांधी पार्क में एकत्रित होकर युवाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और चौघानपाटा से मुख्य बाजार तक रैली निकाली। युवाओं का आरोप है कि भाजपा सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की।
जासं, अल्मोड़ा। पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं में गहरा आक्रोश देखने को मिला। बुधवार को बड़ी संख्या में युवा गांधी पार्क में एकत्र हुए और सभा कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद युवाओं ने चौघानपाटा से मुख्य बाजार तक रैली निकालकर जोरदार नारेबाजी की।
युवाओं का कहना था कि बार-बार हो रहे पेपर लीक से मेहनतकश परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। आक्रोशित युवाओं ने मांग की कि पेपर लीक प्रकरण में शामिल दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से तैयारी करने के बावजूद जब पेपर लीक हो जाते हैं तो युवाओं का मनोबल टूटता है और उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
युवाओं के इस विरोध को कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी), उपपा समेत कई सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया। संगठनों ने भी राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। युवाओं का यह प्रदर्शन साफ संकेत दे गया कि पेपर लीक प्रकरण अब राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और सरकार को जल्द ही ठोस कदम उठाने होंगे।
