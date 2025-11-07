उत्तराखंड में नए जिलों व गैरसैंण स्थायी राजधानी को उक्रांद ने भरी हुंकार, आंदोलन की तैयारी

उपमंडल मुख्यालय कूच कर दिया ज्ञापन, चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी

= राज्य स्थापना दिवस पर मूल निवास व भूकानून को भी धरातल पर उतारने की वकालत

= आज शाम को उक्रांद व रानीखेत विकास संघर्ष समिति के बैनर तले मशाल जुलूस

जागरण संवाददाता, रानीखेत। राज्य स्थापना की वर्षगांठ से पूर्व उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने रानीखेत समेत चार नए जिलों के गठन को मोर्चाबंदी तेज कर दी है। 14 वर्ष पूर्व घोषणा के अब तक मूर्तरूप न लेने को छलावा करार देते हुए उक्रांद नेताओं ने जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की भी पुरजोर वकालत की है। साथ ही राज्य स्थापना दिवस पर इसकी विधिवत घोषणा पर जोर दिया है। आज शाम को उक्रांद व रानीखेत विकास संघर्ष समिति के बैनर तले मशाल जुलूस निकाला जा रहा है।