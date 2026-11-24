जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पनियाली के पास स्थित त्रिशूल होम स्टे के अतिक्रमण वाले हिस्से को मालिक ने खुद ही ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के नोटिस देने के बाद सोमवार को किचन और स्टोर से जुड़े कब्जे को साफ किया गया।

त्रिशूल होम स्टे में नाबालिग संग दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एमबीपीजी में एबीवीपी से अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ चुके धीरज सिंह बिष्ट समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि होम स्टे बिना पंजीकरण के चल रहा था। जिसके बाद पर्यटन विभाग ने उसे सील कर दिया था।