मां-बाप निपटा रहे थे काम, आंगन में खेल रहा मासूम टैंक में गिरा; दम तोड़ गई नन्ही जान

द्वाराहाट के दूनागिरि क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना घटी। आंगन में खेल रहा तीन वर्षीय बच्चा सिंचाई टैंक में गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। माता-पिता खेत में काम कर रहे थे और उनकी नजर हटने से यह हादसा हुआ। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

संस, जागरण, द्वाराहाट । दूनागिरि क्षेत्र के चरी (रतखाल) में आंगन में खेल रहा तीन वर्षीय मासूम सिंचाई टैंक में जा गिरा। दुर्घटना के समय माता-पिता व अन्य स्वजन खेतीबाड़ी के काम में व्यस्त थे। काफी देर तक जब बच्चा आंगन में नहीं दिखा तो स्वजन ने तलाश शुरू की। इसी दौरान टैंक की तरफ नजर पड़ी तो मंजर देख माता पिता की चीख निकल पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पानी में उतराते बच्चे को टैंक से बाहर निकाल सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र ले जाया गया। तब तक नन्ही जान दम तोड़ चुकी थी। जिगर का टुकड़ा आंखों के सामने खो देने से स्वजन बेसुध हो गए। घर में कोहराम मच गया। हादसे से ग्रामीण भी स्तब्ध हैं। रतखाल निवासी काश्तकार हेमंत सिंह नेगी, अपनी पत्नी व अन्य स्वजन के साथ घर के पास ही खेती के काम में जुटे थे।

उनका तीन वर्षीय पुत्र हितेश पास ही आंगन में खेल रहा था। काम निपटाते माता पिता बच्चे पर नजर रखे रहे। इसी दौरान हितेश खेलते-खेलते घर के समीप सिंचाई के लिए बनाए गए टैंक के नजदीक पहुंच गया। उधर अपने काम में उलझे स्वजन ने सोचा की बच्चा आंगन में ही खेल रहा होगा।

यही लापरवाही मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ गई। कुछ देर बाद उसे आवाज लगाई लेकिन बच्चा न तो माता पिता की ओर आया न ही आसपास नजर आया। इस पर सभी की चिंता बढ़ी। घबराहट में हितेश को घर के बाहर कोने-कोने में ढूंढा गया।