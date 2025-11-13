Language
    भिकियासैण में मशाल जुलूस निकाल नारेबाजी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:16 PM (IST)

    भिकियासैण में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में रामलीला मैदान में क्रमिक अनशन जारी है। क्षेत्रवासियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मशाल जुलूस निकाला। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। विधायक प्रमोद नैनवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार के प्रयासों की बात कही और आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री से मिलने का प्रस्ताव दिया।

    आक्रोशित लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। जागरण

    जागरण संवाददाता, भिकियासैण। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर रामलीला मैदान में क्रमिक अनशन जारी है। क्षेत्रवासियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने मशाल जुलूस निकाल लोगों से समर्थन की अपील की।

    गुरुवार को क्रमिक अनशन में कुसुम लता बौड़ाई, नीरज प्रधान, सजय बंगारी, हिमांशु बिष्ट बैठे। मौके पर आयोजित सभा में आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। मुख्यमंत्री को मामले की जानकारी ज्ञापन के माध्यम से भेज दी गई है। उसके बाद भी ना तो चिकित्सक मिल रहे है ना ही कोई सुविधा।

    ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे हवा-हवाई ही साबित हो रहे है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद शाम को आक्रोशित आंदाेलन कारियों ने बाजार में मशाल जुलूस निकाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र रुप दिया जाएगा। इस अवसर पर भवानी देवी, बानो बेगम, सलमा बेगम, मीना बिष्ट, भूपाल सिंह, रूकमा देवी, रेखा देवी, दिव्या बिष्ट, भगवती देवी, चंद्रा देवी, बबली देवी, पूजा देवी,सरस्वती देवी आदि मौजूद थे।

    इधर विधायक रानीखेत प्रमोद नैनवाल ने भिकियासैण तिराहे पर सभा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। अगर आंदोलनकारियों की कोई मांग है तो बताए उसे पूरा किया जाएगा। अगर उनके शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है तो वह उनसे मिला सकते है। वह उनसे अपनी समस्या कह सकते है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।