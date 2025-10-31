संवाद सहयोगी, जागरण, अल्मोडा़ । पुरानी पेंशन बहाली की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन कार्यकारिणी के आह्वान पर 25 नवंबर को दिल्ली में होने वाले धरना- प्रदर्शन में मंडल भर से हजारों शिक्षक- कर्मचारी भागीदारी करेंगे।

मंडलीय अध्यक्ष राजू मेहरा का कहना है कि पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग लंबे अरसे से उठाई जा रही है। इसके बाद भी केंद्र सरकार की ओर से कोई सुध नहीं ली गई है। वहीं इसके स्थान पर सरकार शिक्षकों व कर्मचारियों को नई- नई पेंशन स्कीमें गिना रही हैं। उन्होंने कहा कि यूनीफाइड पेंशन स्कीम व नई पेंशन स्कीम शिक्षकों व कर्मचारियों के हित में नहीं है।