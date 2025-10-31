Language
    उत्‍तराखंड के हजारों शिक्षक और कर्मचारी करेंगे दिल्ली कूच, पीछे है ये वजह

    By Dk Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    उत्तराखंड के हजारों शिक्षक और कर्मचारी दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना और वेतन विसंगतियों को दूर करना है। अपनी मांगों को लेकर वे दिल्ली में प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, ताकि सरकार उनकी बातों पर ध्यान दे।

    संवाद सहयोगी, जागरण, अल्मोडा़ । पुरानी पेंशन बहाली की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन कार्यकारिणी के आह्वान पर 25 नवंबर को दिल्ली में होने वाले धरना- प्रदर्शन में मंडल भर से हजारों शिक्षक- कर्मचारी भागीदारी करेंगे।

    मंडलीय अध्यक्ष राजू मेहरा का कहना है कि पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग लंबे अरसे से उठाई जा रही है। इसके बाद भी केंद्र सरकार की ओर से कोई सुध नहीं ली गई है। वहीं इसके स्थान पर सरकार शिक्षकों व कर्मचारियों को नई- नई पेंशन स्कीमें गिना रही हैं। उन्होंने कहा कि यूनीफाइड पेंशन स्कीम व नई पेंशन स्कीम शिक्षकों व कर्मचारियों के हित में नहीं है।

    उनका कहना था की एक अक्टूबर 2005 से पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिए जाने से शिक्षक व कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जल्द ही विकास खंडों के साथ ही सभी कार्यालयों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।