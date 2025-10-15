संस जागरण, रानीखेत । जीआइसी जैना में शर्मसार करने वाले रंगरेलियां प्रकरण पर आरोपित शिक्षक पर गाज गिर ही गई। उसे विद्यालय से हटा दिया गया है। वहीं अवैध संबंध के आरोप में घिरी बीएड प्रशिक्षु युवती के लिए भी प्रशिक्षण का रास्ता बंद कर दिया गया है। जिला मुख्यालय में तलब की गई सीसीटीवी फुटेज व वाट्सेप चैटिंग की जांच के दौरान शिक्षा मंदिर में आपत्तिजनक क्रियाकलाप का खुलासा होने के बाद मुख्य शिक्षाधिकारी के स्तर से यह कार्रवाई की गई। फिलहाल अग्रिम विभागीय आदेशों तक विवादित मनचले शिक्षक को सीईओ या बीईओ कार्यालय से संबंद्ध करने की तैयारी की जा रही है।

मामला बीती सोमवार का है। जीआइसी जैना में तैनात सहायक अध्यापक पवन कुमार की हल्द्वानी निवासी पत्नी अचानक विद्यालय जा धमकी थी। आपा खोई महिला ने अपने पति व विद्यालय में प्रशिक्षण ले रही बीएड प्रशिक्षु युवती की पिटाई कर डाली। इस पर विद्यालय में खूब हंगामा हुआ था। उसका कहना था कि उसके शिक्षक पति व बीएड प्रशिक्षु युवती के अवैध संबंध हैं।

दोनों वाट्सएप पर अश्लील चैटिंग करते हैं। दो बच्चों का पिता होने के बावजूद युवती के कारण पवन कुमार उसका मानसिक उत्पीड़न करता है। प्रधानाचार्य कुलवंत सिंह बल व अन्य गुरुजनों ने जैसे तैसे-स्थिति संभाली। महिला ने प्रधानाचार्य को शिकायती पत्र के साथ ही वाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशाट उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की मांग उठाई थी।

प्रारंभिक जांच में तय था गाज गिरना उधर सीईओ के निर्देश पर बीते रोज पीटीए अध्यक्ष कमलेश बुधानी, एसएमसी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, ग्राम प्रधान बीना बुधानी समेत तमाम गांवों के मुखियाओं की मौजूदगी में प्रधानाचार्य ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। इसमें आरोपित शिक्षक पवन कुमार आपत्तिजनक हरकतें करता दिखाई दे रहा था। अनैतिक क्रियाकलापों की पुष्टि के लिए बुधवार को प्रधानाचार्य मय साक्ष्यों के साथ जिला मुख्यालय तलब किए गए थे। वहां सभी आरोप सही पाए जाने के बाद शिक्षक पवन कुमार को विद्यालय से हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।