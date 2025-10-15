Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीचर स्‍कूल में ट्रेनी संग कर रहा था 'गुलूगुलू', पहुंच गई पत्‍नी और धो डाला; हुआ एक्‍शन

    By Deep Bora Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में एक शिक्षक को ट्रेनी के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए जाने पर उसकी पत्नी ने धुनाई कर दी। पत्नी के अचानक स्कूल पहुंचने से हंगामा मच गया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है और पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

     महिला ने अपने पति व विद्यालय में प्रशिक्षण ले रही बीएड प्रशिक्षु युवती की पिटाई कर डाली। Concept Photo

    संस जागरण, रानीखेत । जीआइसी जैना में शर्मसार करने वाले रंगरेलियां प्रकरण पर आरोपित शिक्षक पर गाज गिर ही गई। उसे विद्यालय से हटा दिया गया है। वहीं अवैध संबंध के आरोप में घिरी बीएड प्रशिक्षु युवती के लिए भी प्रशिक्षण का रास्ता बंद कर दिया गया है। जिला मुख्यालय में तलब की गई सीसीटीवी फुटेज व वाट्सेप चैटिंग की जांच के दौरान शिक्षा मंदिर में आपत्तिजनक क्रियाकलाप का खुलासा होने के बाद मुख्य शिक्षाधिकारी के स्तर से यह कार्रवाई की गई। फिलहाल अग्रिम विभागीय आदेशों तक विवादित मनचले शिक्षक को सीईओ या बीईओ कार्यालय से संबंद्ध करने की तैयारी की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला बीती सोमवार का है। जीआइसी जैना में तैनात सहायक अध्यापक पवन कुमार की हल्द्वानी निवासी पत्नी अचानक विद्यालय जा धमकी थी। आपा खोई महिला ने अपने पति व विद्यालय में प्रशिक्षण ले रही बीएड प्रशिक्षु युवती की पिटाई कर डाली। इस पर विद्यालय में खूब हंगामा हुआ था। उसका कहना था कि उसके शिक्षक पति व बीएड प्रशिक्षु युवती के अवैध संबंध हैं।

    दोनों वाट्सएप पर अश्लील चैटिंग करते हैं। दो बच्चों का पिता होने के बावजूद युवती के कारण पवन कुमार उसका मानसिक उत्पीड़न करता है। प्रधानाचार्य कुलवंत सिंह बल व अन्य गुरुजनों ने जैसे तैसे-स्थिति संभाली। महिला ने प्रधानाचार्य को शिकायती पत्र के साथ ही वाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशाट उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की मांग उठाई थी।

    प्रारंभिक जांच में तय था गाज गिरना

    उधर सीईओ के निर्देश पर बीते रोज पीटीए अध्यक्ष कमलेश बुधानी, एसएमसी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, ग्राम प्रधान बीना बुधानी समेत तमाम गांवों के मुखियाओं की मौजूदगी में प्रधानाचार्य ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। इसमें आरोपित शिक्षक पवन कुमार आपत्तिजनक हरकतें करता दिखाई दे रहा था। अनैतिक क्रियाकलापों की पुष्टि के लिए बुधवार को प्रधानाचार्य मय साक्ष्यों के साथ जिला मुख्यालय तलब किए गए थे। वहां सभी आरोप सही पाए जाने के बाद शिक्षक पवन कुमार को विद्यालय से हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

    अभिभावक व पंचायत प्रतिनिधियों ने दी थी चेतावनी

    शिक्षा मंदिर अनैतिक व आपत्तिजनक क्रियाकलापों से अभिभावक व पंचायत प्रतिनिधि भड़क उठे थे। उन्होंने विभाग को दो दिन के भीतर आरोपित शिक्षक को न हटाए जाने पर विद्यालय में तालाबंदी व जनांदोलन की चेतावनी दी थी। विभागीय सूत्र बताते हैं कि ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए सीइओ स्तर से त्वरित कार्यवाही की गई।

    विद्यालय का शैक्षणिक माहौल न बिगड़े इसलिए विवादित शिक्षक को विद्यालय से हटा दिया गया है। ग्रामीणों में गुस्सा भी था। पूरे प्रकरण की जांच अभी जारी रहेगी। फिलहाल आरोपित शिक्षक को सीइओ या खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय में अटैच करने की तैयारी की जा रही है।

    -

    - अत्रेय सयाना, मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा