SIR in Uttarakhand: अल्मोड़ा में डीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, बोएलओ को दिए निर्देश
अल्मोड़ा में एसआईआर-2025 के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। एडीएम युक्ता मिश्र ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। बीएलओ को अपने कार्य समय पर पूरे करने और बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति पर जोर दिया गया। मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
- एसआईआर-2025 से संबंधित कार्यों एवं प्रगति बिंदुओं पर हुई चर्चा
- समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन के निर्देश दिए
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। विधानसभा निर्वाचक नामावली के आगामी पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 को लेकर जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें एडीएम युक्ता मिश्र ने संबंधितों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में एसआईआर-2025 से संबंधित कार्यों एवं प्रगति बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बूथ लेवल आफिसर द्वारा बीएलओ एप के माध्यम से मतदाताओं से मिलान कार्य की समीक्षा की। निर्देश दिए कि सभी बीएलओ अपने कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करें और प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराएं।
उन्होंने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति से नामावली कार्यों में पारदर्शिता और सहजता बढ़ेगी। कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप (बीएजी) का गठन किया जाएगा। कहा कि ईआरओ नेट एवं आनलाइन माध्यम से प्राप्त मतदाता संबंधी प्रकरणों फार्म 6, 7 और 8 का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। जिससे की मतदाता सूची का अद्यतन कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं शुद्धता के साथ पूरा किया जा सके। यहां सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भरत सिंह रावत, तहसीलदार ज्योति धपवाल, आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल, आलोक वर्मा आदि अधिकारी मौजूद रहे।
