संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। विधानसभा निर्वाचक नामावली के आगामी पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 को लेकर जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें एडीएम युक्ता मिश्र ने संबंधितों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।



कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में एसआईआर-2025 से संबंधित कार्यों एवं प्रगति बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बूथ लेवल आफिसर द्वारा बीएलओ एप के माध्यम से मतदाताओं से मिलान कार्य की समीक्षा की। निर्देश दिए कि सभी बीएलओ अपने कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करें और प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराएं।