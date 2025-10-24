छात्र पढ़ाई के साथ सीखेंगे यातायात के नियम, स्कूलों में बने रोड सेफ्टी कॉर्नर

हेमंत बिष्ट, अल्मोड़ा। अब पहाड़ के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी खेल-खेल में सड़क सुरक्षा के नियम सीखेंगे। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में परिवहन विभाग की ओर से रोड सेफ्टी कार्नर बनाए जा रहे हैं। पहले चरण में अल्मोड़ा के प्राथमिक विद्यालय फलसीमा, स्यालीधार, द्वारसों और कठपुड़िया में यह कार्नर स्थापित किए जा चुके हैं। अब बच्चे यातायात नियमों को बारीकी से जान सकेंगे।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस अभिनव पहल का उद्देश्य बच्चों के माध्यम से समाज में सड़क सुरक्षा की जागरूकता फैलाना है। विभाग का मानना है कि बाल अवस्था में डाले गए संस्कार जीवनभर टिकते हैं, और इसी समझ के साथ बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों से परिचित कराया जा रहा है।

जिससे की आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं में भी लगाम लगाई जा सके।

रचनात्मक तरीके से दी जाएगी जानकारी इन रोड सेफ्टी कार्नर में विद्यार्थियों को संवादात्मक और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा की शिक्षा दी जाएगी। विद्यालय की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग्स बनाकर गुड समेरिटन कानून, हिट एंड रन मामलों की जागरूकता, सड़क पर चलने के 10 स्वर्णिम नियम और यातायात संकेत चिह्नों को दर्शाया गया है। इससे बच्चों में न केवल रुचि बढ़ेगी, बल्कि संदेश भी गहराई तक जाएगा।



