    नैनीताल-अल्मोड़ा को जोड़ने वाली जीवन रेखा रिवर ब्रिज में आई दरार, एबेटमेंट व विंग वाल की सुरक्षा परत हटी

    By chandrashekhar diwedi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:30 PM (IST)

    नैनीताल-अल्मोड़ा को जोड़ने वाला क्वारब के पास सुयाल नदी पर बना रिवर ब्रिज खतरे में है। पुल की नींव में दरारें आने से एक हिस्सा धंसने लगा है। एनएच खंड की तकनीकी टीम निरीक्षण कर रही है। पुल के एबेटमेंट और विंग वाल की सुरक्षा परत हट गई है जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। क्वारब की पहाड़ियों के दरकने से पुल पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

    अल्मोड़ा-नैनीताल रिवर ब्रिज में दरार, मंडराया खतरा। जागरण

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा । नैनीताल काे तीन जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला क्वारब के पास सुयाल नदी पर बना रिवर ब्रिज या राजमार्ग पुल खतरे में आ गया है। पुल की नींव में दरारें आने से एक ओर का हिस्सा धंसने लगा है। सूचना मिलते ही एनएच खंड नैनीताल की तकनीकी टीम मौके पर पहुंच मौका मुआयना कर रही है। जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए आगे का कार्य किया जाएगा।

    राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर क्वारब डेंजर जोन की दरकती पहाड़ी के कारण पहले से ही आवागमन बाधित हो रहा था। अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। सुयाल नदी पर बना अल्मोड़ा को नैनीताल से जोड़ने वाला रिवर ब्रिज की नींव पर दरार आने लगी है। जिससे पुल पर गंभीर संकट मंडराने लगा है।

    पुल के एक ओर की नींव के पास दरारें साफ दिख रही है। वहीं पुल भी एक ओर धंसने लगा है। माना जा रहा है कि क्वारब की पहाड़ियों के लगातार दरकने से इस पुल पर भी दवाब पड़ा होगा जिसके यह हुआ होगा। अगर यह पुल खतरे में आता है तो भविष्य में काफी संकट खड़ा हाे सकता है।

    मामले की जानकारी मिलते ही एनएच खंड नैनीताल की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पुल का बारीकी से निरीक्षण किया। दरार वाले स्थान को भी देखा। जांच के बाद पुल को ठीक करने के कदम उठाए जाएंगे।

    पुल के एबेटमेंट और विंग वाल की सुरक्षा परत हटी

    तकनीकी भाषा में मोटर पुल के एबेटमेंट और विंग वाल की सुरक्षा परत हट गई है। इससे लोहे के खुल जाने, संरचना की कमजोरी और पुल की नींव असुरक्षित होने की संभावना रहती है। इससे कंक्रीट की परत टूटने या घिसने से सरियों का हिस्सा बाहर आ सकता है और उसमें जंग लग सकता है।

    एबेटमेंट और विंगवाल का कवर हट गया है। तकनीकी टीम को मौके पर भेजी गई है। जो कारणों का पता करेगी, जिसके बाद आगे का कार्य होगा। - आशुतोष, अधिशासी अभियंता, एनएच खंड, नैनीताल