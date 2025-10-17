Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्‍तराखंड के पहाड़ी जिलों में बढ़ा इस बीमारी का खतरा, 342 मामलों की पुष्टि

    By Hemant Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में एक अज्ञात बीमारी का खतरा बढ़ गया है, जिसके 342 मामले सामने आए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। बीमारी पहाड़ी क्षेत्रों में फैल रही है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सीमित है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए टीमें गठित की हैं और मरीजों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बीते दस माह में 342 मामलों की पुष्टि. Concept Photo

    संस, जागरण, अल्मोड़ा । कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में जूनोसिस संक्रमण से जुड़ी बीमारियों ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। मक्खी, पालतू पशु और अन्य कीटों के माध्यम से फैलने वाला यह संक्रमण अब इंसानों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    मेडिकल कालेज में जनवरी 2025 से अब तक कुल 1772 से अधिक जांचें की गईं। जिनमें स्क्रब टाइफस के 271 और ब्रुसेलोसिस के 71 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। संक्रमित मरीजों में अल्मोड़ा के हवालबाग, ताकुला, लगमड़ा, धौलादेवी के अलावा नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लोग भी शामिल हैं।


    मेडिकल कालेज के नेशनल वन हेल्थ फार प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ जूनोसिस यूनिट के नोडल अधिकारी एवं माइक्रोबायोलाजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. विक्रांत नेगी ने बताया कि स्क्रब टाइफस और ब्रुसेलोसिस दोनों ही जीवाणु जनित संक्रमण (बैक्टीरियल इंफेक्शन) हैं। स्क्रब टाइफस संक्रमित पिस्सू कीट के काटने से फैलता है। जबकि ब्रुसेलोसिस आमतौर पर पशुओं के संक्रमित दूध, मांस से होता है। इन बीमारियों के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी, और अंगों में सूजन शामिल हैं। समय पर उपचार न होने पर संक्रमण शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है और गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है।

    इलाज और निगरानी के विशेष प्रबंध

    अल्मोड़ा : इन बीमारियों के उपचार के लिए मेडिकल कालेज स्थित नेशनल वन हेल्थ यूनिट की निगरानी में विशेष इलाज किया जा रहा है। विभाग की ओर से संक्रमण को नियंत्रित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

    जागरूकता कार्यक्रमों में चिकित्सकों की उदासीनता


    अल्मोड़ा : चिकित्सकों की सहभागिता को लेकर मेडिकल कालेज प्रशासन ने चिंता जताई है। जानकारी के अनुसार, मार्च और जून में आयोजित जूनोसिस जागरूकता कार्यक्रमों में जिले के सभी चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक भी चिकित्सक शामिल नहीं हुआ।