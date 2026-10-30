रेखा आर्या का सोमेश्वर में शक्ति प्रदर्शन, बोलीं- जनता का प्यार मेरी ताकत, चुनौतियों से नहीं डरूंगी

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक रेखा आर्या ने धन्यवाद रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में हजारों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मातृशक्ति जुटी। जनसमर्थन देखकर रेखा आर्या भावुक हो गईं।

रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने सोमेश्वर को अपना मायका बताते हुए कहा कि यहां की जनता ने उन्हें हमेशा बेटी की तरह स्नेह और आशीर्वाद दिया है। जनता का यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यहां की जनता उन्हें अपना प्यार देगी।

रेखा आर्या ने कहा कि सोमेश्वर से उनका भावनात्मक रिश्ता है। यहां की जनता ने विषम परिस्थितियों में भी जिस तरह उनका साथ दिया है, उसे वह कभी नहीं भूलेंगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करती रहेंगी।

कहा कि रास्ते में कितनी भी चुनौतियां आएं, वह पीछे हटने वाली नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि विपक्ष को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए।