अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में रक्त की कमी, डोनर के बावजूद किशोरी रेफर, ब्लड बैंक पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। पहाड़ में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना तो दूर मेडिकल कालेज में मरीजों को समय पर रक्त तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान में अब रक्त की उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

यहां 12 वर्षीय किशोरी को रक्त नहीं मिल पाने के कारण रात करीब 10 बजे रेफर किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रेडक्रास पदाधिकारी रक्तदाता लेकर पहुंचे, इसके बावजूद बालिका को रेफर कर दिया गया। इससे आक्रोशित रेडक्रास सोसायटी पदाधिकारियों ने प्राचार्य से मुलाकात की। बीते बुधवार देर रात बेस अस्पताल पहुंची 12 वर्षीय किशोरी को उपचार के दौरान रक्त की आवश्यकता पड़ी। ब्लड बैंक से रक्त उपलब्ध नहीं होने पर मामला रेडक्रास पदाधिकारियों तक पहुंचा।

उन्होंने रक्तदाता की व्यवस्था कर किशोरी को रक्त उपलब्ध कराने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद मरीज को रेफर कर दिया गया। रेडक्रास पदाधिकारियों ने कहा कि मरीज के तीमारदारों से रक्त लेने के लिए डोनर की व्यवस्था करने को कहा जाता है।

आपातकाल में पहले से परेशान स्वजन पर ऐसी व्यवस्था का दबाव उनकी मुश्किलें बढ़ाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब रक्तदाता उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया तो किशोरी को रेफर क्यों करना पड़ा। पदाधिकारियों ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच, रेफर करने के कारणों का पता लगाने और ब्लड बैंक की व्यवस्था की समीक्षा की मांग की गई। यहां रेडक्रास के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज सनवाल, यूथ रेडक्रास चेयरमैन अमित साह मोनू, सचिव मनोज भंडारी मंटू, उपसचिव अभिषेक जोशी, ग्राम प्रधान विनोद जोशी आदि मौजूद रहे।



एबी निगेटिव की जरूर थी मरीज को