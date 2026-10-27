अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन: 26 हजार वेतन और पेंशन की मांग पर सरकार को चेतावनी

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। आशा कार्यकर्ताओं ने लंबित मांगों को लेकर गांधी पार्क में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन का एलान किया। कार्यकर्ताओं ने आशाओं को राज्य कर्मचारी घोषित कर 26 हजार रुपये मासिक वेतन देने की मांग की।

धरने के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मिलने वाली 3300 रुपये की प्रोत्साहन राशि पूर्व की भांति सरकार की ओर से ही दी जानी चाहिए। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा लागू करने की मांग भी उठाई।

उन्होंने कहा कि जब तक पेंशन की व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक सेवानिवृत्त आशा कार्यकर्ताओं को 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाए। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रही हैं।