अल्मोड़ा के द्वाराहाट में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रदर्शन, विधायकों से सदन में मुद्दे उठाने की अपील

जागरण संवाददाता, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति समेत पंचायत स्तर पर लंबित समस्याओं के निदान को प्रतिनिधि सड़क पर उतर आए। उन्होंने प्रदर्शन कर जीरामजी (मनरेगा) के नियमों को पहाड़ के अनुरूप शिथिल कर रुका भुगतान जल्द किए जाने और पंचायतों विभागीय कार्यों का हस्तांतरण की पुरजोर वकालत की।

साथ ही आज मंगलवार को गैरसैंण कूच का ऐलान करते हुए सत्र में हिस्सा लेने जा रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या व अन्य विधायकों से मिल सदन में मुद्दे उठाने पर जोर दिया। ब्लाक प्रमुख आरती किरौला के साथ ग्राम प्रधान संगठन के सदस्य सोमवार को मुख्य चौराहा पर पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान गैरसैंण विधानसभा में हिस्सा लेने जा रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, स्थानीय विधायक मदन सिंह बिष्ट, बंशीधर भगत कालाढूंगी, तिलकराज बेहड़ किच्छा, सुमित हृदयेश हल्द्वानी, आदि को पत्र सौंपे।