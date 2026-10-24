आदि कैलास अल्ट्रा मैराथनः 72 किमी दौड़ में चमोली के दिगंबर सिंह बने चैंपियन, अल्मोड़ा व बुलंदशहर के धावक दूसरे-तीसरे पर
आदि कैलास अल्ट्रा मैराथन 2.0 की 72 किमी दौड़ में चमोली के दिगंबर सिंह ने 5 घंटे 5 मिनट में ...और पढ़ें
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संवाद सूत्र, जागरण, गुंजी (पिथौरागढ़)। आदि कैलास अल्ट्रा मैराथन 2.0 के तहत 72 किलोमीटर वर्ग में चमोली के दिगंबर सिंह ने बाजी मारी है। दिगंबर सिंह ने 72 किमी की बेहद कठिन दौड़ को मात्र 5.5 घंटे में पूरा कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
अल्ट्रा मैराथन में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले अल्मोड़ा के नरेन्द्र
दूसरे स्थान पर अल्मोड़ा के नरेंद्र रहे, जिन्होंने यह दूरी 5 घंटे 40 मिनट में तय की। तीसरा स्थान बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के जितेंद्र कुमार ने प्राप्त किया, उन्होंने 72 किमी का ट्रैक 5 घंटे 48 मिनट में पूरा किया।
अल्ट्रा मैराथन में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले जितेंद्र सिंह
अधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और पथरीले रास्तों के बीच हुई इस मैराथन में धावकों के इस प्रदर्शन की सराहना हो रही है। विजेता धावकों को आयोजकों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ग में देश भर के 109 धावकों ने हिस्सा लिया था।