पिथौरागढ़ हवाई सेवा का समय बदला, 27 अक्टूबर से शुक्रवार-रविवार को नहीं उड़ेंगी फ्लाइट

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत जिले पिथौरागढ़ से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर है। एयरलाइंस एयर की दिल्ली-पिथौरागढ़ विमान सेवा की समय सारिणी में 27 अक्टूबर से बदलाव होगा।

सर्दियों के नए शेड्यूल के तहत सप्ताह में पांच दिन विमान सेवा संचालित होगी, जबकि शुक्रवार और रविवार को उड़ान नहीं होगी। एयरपोर्ट मैनेजर संदीप यादव का कहना है कि शेड्यूल में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को विमान दिल्ली से सुबह 10:05 बजे उड़ान भरकर 11:25 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेगा।