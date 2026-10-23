पिथौरागढ़ हवाई सेवा का समय बदला, 27 अक्टूबर से शुक्रवार-रविवार को नहीं उड़ेंगी फ्लाइट
पिथौरागढ़ से हवाई यात्रा करने वालों के लिए अहम खबर है। 27 अक्टूबर से एलायंस एयर की दिल्ली-पिथौरागढ़ विमान सेवा ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत जिले पिथौरागढ़ से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर है। एयरलाइंस एयर की दिल्ली-पिथौरागढ़ विमान सेवा की समय सारिणी में 27 अक्टूबर से बदलाव होगा।
सर्दियों के नए शेड्यूल के तहत सप्ताह में पांच दिन विमान सेवा संचालित होगी, जबकि शुक्रवार और रविवार को उड़ान नहीं होगी। एयरपोर्ट मैनेजर संदीप यादव का कहना है कि शेड्यूल में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को विमान दिल्ली से सुबह 10:05 बजे उड़ान भरकर 11:25 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेगा।
बुधवार को दिल्ली से विमान के दोपहर 12:25 बजे रवाना होकर 1:45 बजे पिथौरागढ़ पहुंचने का समय बताया गया है। सामान्य समय सारिणी के अनुसार, दिल्ली से विमान सुबह 11:20 बजे पिथौरागढ़ पहुंचता है।
इसके बाद सुबह 11:45 बजे पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए उड़ान होती है। देहरादून से विमान दोपहर 2:05 बजे पिथौरागढ़ पहुंचता है और यहां से दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होता है।
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