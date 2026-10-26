अल्मोड़ा के जोशीखोला में छत पर दिखे दो गुलदार, शहर में दहशत का माहौल, वन विभाग से कार्रवाई की उम्मीद

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। मुख्यालय में गुलदारों की लगातार बढ़ती चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है। अब शहर में गुलदार अकेले नहीं, बल्कि जोड़े में दिखाई दे रहे हैं। आबादी वाले इलाकों में उनकी मौजूदगी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

शहर के जोशीखोला क्षेत्र में दो गुलदार एक मकान की छत पर बैठे दिखाई दिए। दोनों गुलदारों की यह तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सुबह के समय छत पर दो गुलदारों की मौजूदगी सामने आने से क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है।