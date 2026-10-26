खरगे की टिप्पणी पर भड़के भाजपाई, अल्मोड़ा में पुतला फूंककर सार्वजनिक माफी मांगने की रखी मांग

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कथित विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सोमवार को चौघानपाटा में विरोध प्रदर्शन किया।

खरगे का पुतला फूंक नारेबाजी की। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग उठाई गई। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर की गई टिप्पणी राजनीतिक मर्यादाओं के विपरीत है।