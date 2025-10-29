Language
    डोली पर बैठ गुफा तक पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, 40 मिनट तक लगाया ध्यान

    By Deep Bora Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:51 PM (IST)

    पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दूनागिरि पर्वतमाला स्थित महावतार बाबा की गुफा में 40 मिनट तक ध्यान लगाया। उन्होंने योगदा आश्रम प्रभारी स्वामी वासुदेवानंद गिरि के साथ क्रियायोग पर चर्चा की। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और छात्राओं ने उन्हें चित्र भेंट किए। कोविंद ने इस आध्यात्मिक क्षेत्र में दोबारा आने की इच्छा जताई और बाद में नैनीताल के लिए रवाना हो गए।

    संस, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द डोली पर बैठ पांडवखोली पर्वतमाला स्थित महावतार बाबा की गुफा तक पहुंचे और लगभग 40 मिनट तक ध्यान लगाया। यहां भी वह आध्यात्मिक परिचर्चा के बगैर रह नहीं सके और योगदा आश्रम प्रभारी स्वामी वासुदेवानंद गिरि के साथ क्रियायोग के विभिन्न पहलुओं को गहराई से जानने का प्रयास किया। सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज दूनागिरि पर्वत श्रृंखला के इस दिव्य क्षेत्र में दोबारा आने की इच्छा भी जताई।

    दूनागिरि रोड स्थित रिजार्ट से बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति कोविन्द कुकुछीना (कौरवछीना) पहुंचे। यहां पूर्व महामहिम के आने के इंतजार में पहले से मौजूद स्थानीय लोगों ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया। मेरा अधिकार मंच की संयोजक प्रियांशी पटेल व महिलाओं ने पूर्व राष्ट्रपति का तिलक किया। छात्राओं की ओर से तैयार पेंसिल चित्र भेंट किए, जिन्हें देख वह खुश हुए। कोविन्द ने छात्राओं स्थानीय लोगों के साथ फोटो खिंचवाए व आटोग्राफ भी दिए।

    इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति को डोली से करीब दो किमी दूर महावतार बाबा की गुफा तक ले जाया गया। ध्यान की अवधि में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया। पूर्व महामहिम दूनागिरि की आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला की अलौकिकता से भावविभोर नजर आए। गुफा से लौटकर पूर्व राष्ट्रपति पुन: रिजार्ट पहुंचे, जहां लगभग दो घंटे विश्राम के बाद सायं नैनीताल के लिए रवाना हो गए।