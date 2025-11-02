जागरण संवाददाता, रानीखेत। विशालकाय अजगर ने ताड़ीखेत रामनगर हाईवे पर वाहनों के पहिये जाम कर दिए। दरअसल, सौराल क्षेत्र में सायं अजगर अचानक सड़क पर आ गया। वह आसानी से सुरक्षित रोड पार कर ले, इसके लिए पहाड़ व मैदान को आ जा रहे वाहन रुक गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मगर अजगर सबसे आगे खड़े डंपर के पिछले टायर पर चढ़ गया और कुंडली मार वहीं डट गया। अजगर की जान बचाने के लिए एक डंपर के फेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ही ठप हो गया। उधर डीएफओ दीपक सिंह ने कहा कि अजगर को रेस्क्यू करने के लिए टीम भेजी जा रही है।

वाकया रविवार शाम करीब पौने आठ बजे का है। ताड़ीखेत रामनगर हाईवे पर टोटाम से लगभग एक किमी आगे सौराल क्षेत्र में जंगल की तरफ से उतरकर अजगर सड़क पर पहुंच गया। दोनों तरफ से चालकों ने अपने अपने वाहन रोक लिए और उसके रोड पार करने का इंतजार करने लगे।

तभी अजगर रामनगर से निर्माण सामग्री लेकर रानीखेत की तरफ जा रहे डंपर के पिछले दाहिने टायर पर चढ़ गया। चालकों ने उसे भगाने का भरसक प्रयास किया लेकिन वह कमानी पट्टे के पास टायर के अंदरूनी तरफ अड्डा जमा कर डटे रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजगर की लंबाई 15 फीट से अधिक है।