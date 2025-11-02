Language
    हाईवे पर दिखा भारी-भरकम अजगर, रास्‍ता देने को रोका ट्रै्फ‍िक तो हुआ कुछ ऐसा देखने वाले रह गए हैरान

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:57 PM (IST)

    एक राजमार्ग पर विशाल अजगर दिखने से यातायात बाधित हो गया। भारी-भरकम अजगर को सड़क पर देखकर लोग हैरान रह गए। स्थानीय लोगों और वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने मिलकर अजगर को सुरक्षित रूप से राजमार्ग से हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।

    सुरक्षित सड़क पार कराने को वाहन रोके गए तो सबसे आगे खड़े लोडेड डंपर के पहिये पर ही जमा लिया अड्डा। जागरण

    जागरण संवाददाता, रानीखेत। विशालकाय अजगर ने ताड़ीखेत रामनगर हाईवे पर वाहनों के पहिये जाम कर दिए। दरअसल, सौराल क्षेत्र में सायं अजगर अचानक सड़क पर आ गया। वह आसानी से सुरक्षित रोड पार कर ले, इसके लिए पहाड़ व मैदान को आ जा रहे वाहन रुक गए।

    मगर अजगर सबसे आगे खड़े डंपर के पिछले टायर पर चढ़ गया और कुंडली मार वहीं डट गया। अजगर की जान बचाने के लिए एक डंपर के फेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ही ठप हो गया। उधर डीएफओ दीपक सिंह ने कहा कि अजगर को रेस्क्यू करने के लिए टीम भेजी जा रही है।

    वाकया रविवार शाम करीब पौने आठ बजे का है। ताड़ीखेत रामनगर हाईवे पर टोटाम से लगभग एक किमी आगे सौराल क्षेत्र में जंगल की तरफ से उतरकर अजगर सड़क पर पहुंच गया। दोनों तरफ से चालकों ने अपने अपने वाहन रोक लिए और उसके रोड पार करने का इंतजार करने लगे।

    तभी अजगर रामनगर से निर्माण सामग्री लेकर रानीखेत की तरफ जा रहे डंपर के पिछले दाहिने टायर पर चढ़ गया। चालकों ने उसे भगाने का भरसक प्रयास किया लेकिन वह कमानी पट्टे के पास टायर के अंदरूनी तरफ अड्डा जमा कर डटे रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजगर की लंबाई 15 फीट से अधिक है।

    इधर चालक अगर डंपर आगे पीछे करता तो अजगर मारा जाता। इसीलिए चालक मजबूरन वाहन से उतर दूर खड़ा हो गया। चूंकि सौराल क्षेत्र में हाईवे संकरा है। जहां पर डंपर खड़ा था, उसके आगे बढ़े बगैर कोई दूसरा वाहन आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे में रामनगर व रानीखेत की तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब पौना घंटे से छोटे बड़े कई वाहन जाम में फंसे हैं।