    चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जारी आंदोलन, अनशनकारी को पुलिस ने उठाया, नारेबाजी

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:11 PM (IST)

    अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। अनशन के छठे दिन पुलिस ने अनशनकारी भूपाल सिंह बोरा को जबरन उठाया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक चिकित्सकों की नियुक्ति और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिलतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यह आंदोलन चौखुटिया अस्पताल की बदहाल स्थिति के विरोध में है।

    आंदोलनकारियों ने जमकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। Concept Photo

    अल्मोड़ा। चौखुटिया क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन रविवार को और तीखा हो गया। अनशन के छठे दिन अनशनकारी भूपाल सिंह बोरा को पुलिस ने जबरन उठा लिया। इस कार्रवाई के दौरान आंदोलनकारियों ने जमकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

    जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 10:55 बजे कोतवाल अशोक कुमार और तहसीलदार तितिक्षा जोशी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा।  अनशनकारी की तबीयत बिगड़ने की बात कहकर अधिकारियों ने उन्हें जबरन अनशन स्थल से उठाया। इस दौरान मौजूद आंदोलनकारियों ने भारी विरोध करते हुए कहा कि सरकार उनकी जायज मांगों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक क्षेत्र में चिकित्सकों की नियुक्ति, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा।

    गौरतलब है कि चौखुटिया अस्पताल की बदहाल स्थिति को लेकर यह आंदोलन लगातार 11वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों और युवाओं ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण मरीजों को अल्मोड़ा या रानीखेत तक जाना पड़ता है, जिससे कई बार गंभीर मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। आंदोलनकारियों ने कहा कि यह संघर्ष जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए है और वे अपनी मांगें मनवाकर ही दम लेंगे।