चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जारी आंदोलन, अनशनकारी को पुलिस ने उठाया, नारेबाजी

अल्मोड़ा। चौखुटिया क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन रविवार को और तीखा हो गया। अनशन के छठे दिन अनशनकारी भूपाल सिंह बोरा को पुलिस ने जबरन उठा लिया। इस कार्रवाई के दौरान आंदोलनकारियों ने जमकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 10:55 बजे कोतवाल अशोक कुमार और तहसीलदार तितिक्षा जोशी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अनशनकारी की तबीयत बिगड़ने की बात कहकर अधिकारियों ने उन्हें जबरन अनशन स्थल से उठाया। इस दौरान मौजूद आंदोलनकारियों ने भारी विरोध करते हुए कहा कि सरकार उनकी जायज मांगों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक क्षेत्र में चिकित्सकों की नियुक्ति, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा।