    Operation Swasthya: चौखुटिया में भूख हड़ताल जारी, सिमली से आगे निकली देहरादून कूच पदयात्रा

    By Umrao Negi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:36 PM (IST)

    चौखुटिया में 'ऑपरेशन स्वास्थ्य' आंदोलन 25वें दिन भी जारी है, लोग सीएचसी के उच्चीकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे नारायण सिंह मेहरा का स्वास्थ्य बिगड़ा है, पर हौसला बरकरार है। देहरादून कूच पदयात्रा सिमली से आगे निकल गई है। प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है।

    संस, जागरण, चौखुटिया। आपरेशन स्वास्थ्य के नाम से यहां चलाए जा रहे आंदोलन को 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मांगों पर ठोस व सार्थक पहल न होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा है। रविवार को दूर-दूर से पहुंचे जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने नारेबाजी कर सरकार के उदासीन रवैए पर गहरी नाराजगी जताई है। कहा कि अब वह किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और आंदोलन को मुकाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे।

    सीएचसी के उच्चीकरण, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती व जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर यहां आरती घाट पर चल रहा आंदोलन व भूख हड़ताल रविवार को 25वें दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे नारायण सिंह मेहरा के अनशन को रविवार को सात दिन हो गए हैं जबिक पवन मेहरा के अनशन कादूसरा दिन है। इधर अनशनकारी 82 वर्षीय नारायण सिंह के स्वास्थ्य में गिरावट आने के बावजूद हौंसले बुलंद हैं।

    हरीश कुमार, चंदन सिंह कैड़ा व हरीश जोशी एवं बालम नेगी, गोपू, कमल सिंह व कुंवर सिंह भेलवाल ने धरने में भागीदारी की। उन्हें आंदोलनकारियों ने माला पहनाकर बिठाया और उनके हौंसला आफजाई के लिए नारेबाजी की। कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी को कतई बर्दास्त नहीं की जाएगी। सभा संचालन जीवन नेगी ने किया।

    इन्होंने ने दिया आंदोलन को समर्थन

    अनशन स्थल पर पहुंचकर उमेश रावत, एडवोकेट अशोक कुमार, भगवत सिंह मेहरा, केवल सिंह रावत, पूरन सिंह, प्रेम सिंह अटवाल, दिनेश कुमार, देव सिंह बिष्ट, डुंगर गिरि, कुंदन राम, माधो राम, बची राम, हीरा सिंह, व्यवसायी रूप सिंह नेगी, बाला दत्त पंत, संजय माहेश्वरी, खीम
    सिंह, विनोद कुमार, पान सिंह पूर्व प्रधान, जगत सिंह नेगी, मथुरा सिंह व बीरेंद्र बिष्ट आदि ने समर्थन दिया।

    देहरादून कूच पदयात्रा सिमली से आगे निकली

    सरकार को जगाने के लिए बीते 24 अक्टूबर को यहां अनशन स्थल से निकली देहरादून कूच पदयात्रा तीसरे दिन रविवार को चमोली के सिमली से आगे निकल गई है। जो शाम को कर्णप्रयाग पहुंचेगी और वहीं रात्रि पड़ाव होगा। पदयात्रा के देहरादून पहुंचने पर सीएम व स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम तय है।

    आंदोलन के मुखिया भुवन कठायत की अगुवाई में चल रही पदयात्रा में पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, युवा नेता आशीष नेगी, जिपं सदस्य सरस्वती किरौला, चंद्रा कोहली, महेंद्र सिंह बैडिया, हेमंत बंगारी, सुंदर सिंह नेगी, भगवत सिंह, आनंद राम, शांति अटवाल, सुंदर सिंह भटकोट, रूद्र सिंह आदि शामिल हैं।

    विभाग व जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में जुटा

    चौखुटिया: सीडीओ रामजी शरण शर्मा ने कहा कि चौखुटिया में चल रहे स्वास्थ्य आंदोलन के दृष्टिगत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में जुटा हुआ है। कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सीएचसी चौखुटिया में व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है।

    वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में सात एमबीबीएस डाक्टर, एक एमओआइसी, एक डेंटल सर्जन समेत कुल 9 डाक्टर कार्यरत हैं। सचिव स्वास्थ्य के निर्देशानुसार पूर्व में माह में दो दिन को बढ़ाते हुए सप्ताह में तीन दिवस मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को रोस्टर के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है।

    सीएचसी चौखुटिया को 30 बेड से 60 बेड किए जाने का शासनादेश भी जारी हो गया है। कुछ समय बाद सभी कार्य धरातल पर उतर जाएंगे तथा लोगों को उनका लाभ मिलेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुछ समय धैर्य रखने की जरूरत है। सीएमओ डा. नवीन तिवारी ने कहा कि स्वास्थ्य महकमा बेहतर सुविधाएं मुहैया करने हेतु लगातार प्रयासरत है।