    ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन: देहरादून कूच का 235 किमी सफर पूरा, 4 नवंबर को सीएम व स्वास्थ्य मंत्री आवास का घेराव

    By Umrao Negi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:14 PM (IST)

    उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने के लिए 'ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन' के तहत देहरादून की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों ने 235 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। उन्होंने घोषणा की है कि 4 नवंबर को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। आंदोलनकारियों का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है।

    आठवें दिन टिहरी के कौंटियाला पहुंची यात्रा, जनसमर्थन से जोश बरकारार। आर्काइव

    संस, जागरण चौखुटिया। ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन की अलख समूचे उत्तराखंड में जगाने एवं सरकार को चेताने के लिए निकली देहरादून कूच पदयात्रा को जगह जगह लोगों का सहयोग व समर्थन मिलने से पदयात्री उत्साहित हैं। जो पूरे जोश के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों के समर्थन से पदयात्रियों का 235 किमी का कठिन पैदल सफर पूरा कर चुके हैं।

    पदयात्रा चाैखुटिया से रामपुर, पांडुवाखाल, गैरसैंण, सिमली, कर्णप्रयाग, गौचर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, नरेंद्र नगर व मलेथा होते हुए शुक्रवार को आठवें दिन देवप्रयाग से आगे कोटियाला पहुंच गई है। पदयात्रियों ने आठ दिन में करीब 235 किमी का कठिन पैदल सफर पूरा कर लिया है और 100 किमी की यात्रा और करनी है। तीन अक्टूबर शाम को यात्रा के देहरादून पहुंचने की संभावना है।

    बीते 24 अक्टूबर को पदयात्रा यहां आंदोलन स्थल आरती घाट से मुखिया पूर्व सैनिक भुवन कठायत की अगुआई में निकली। जिसे स्थान स्थान पर जनता का भरपूर सहयोग मिलता जा रहा है तथा कहीं कोई कठिनाई व दिक्कतें नहीं आ रही हैं। खाने से लेकर रात्रि पड़ाव की व्यवस्था भी स्थानीय लोग कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि पहाड़ में स्वास्थ्य की बदहाली से सभी परेशान व त्रस्त हैं। यात्रा तीन नवंबर को देहरादून पहुंचने की उम्मीद है। जहां 4 नवंबर को मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री निवास का घेराव कार्यक्रम है। इसमें चौखुटिया समेत अन्य क्षेत्रों से लोग वाहनों से देहरादून पहुंचकर सहभागिता करेंगे।

    बोले आंदोलनकारी


    स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के विरुद्ध चौखुटिया से शुरू ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन पूरे पहाड़ की आवाज बन चुका है तथा जनता अब मांगों को मनवाकर ही दम लेगी। - भुवन कठायत पूर्व सैनिक व आंदोलन मुखिया चौखुटिया

    पहाड़ की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से जनता परेशान है तथा अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक समेत जरूरी सुविधाओं का अभाव है। चौखुटिया के ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन ने सरकार को जगाने का काम किया है।- पुष्पेश त्रिपाठी पूर्व विधायक द्वाराहाट-चौखुटिया

    इसी पीड़ा को लेकर चार महिलाएं सैकड़ों किमी की कठिन पदयात्रा में भागीदारी कर आगे बढ़ रही हैं। चंद्रा कोहली तो बीते चार दिन से नंगे पांव चल रही हैं।-सरस्वती किरौला जिला पंचायत सदस्य चौखुटिया

    पदयात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिलते जा रहा है, इससे उनके हौंसले बुलंद हैं तथा परेशानियाें को झेलते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।-चंद्रा कोहली पूर्व प्रधान आंदोलनकारी चौखुटिया

    चौखुटिया में आंदोलन व भूख हड़ताल 30 वें दिन जारी, नारेबाजी

    सीएचसी के उच्चीकरण, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती व सुविधाओं को लेकर चल रहा ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन 30 वें दिन भी जारी है। पवन मेहरा के अनशन को सात व संदीप किरौला के अनशन को दो दिन हो गए हैं। वहीं बचे सिंह कठायत, कुंवर सिंह भेलवाल, खीम सिंह बिष्ट, दीपक नेगी व दान सिंह मेहरा क्रमिक धरने में बैठे।

    आंदोलन स्थल पर देहरादून कूच कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। कहा गया कि यहां से लोग वाहनों से देहरादून पहुंचेंगे। इसके लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। वक्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में देहरादून पहुंचने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भगवत सिंह मेहरा, आनंद किरौला, जीवन नेगी, उमेश रावत, रमेश चंद्र शर्मा, विपिन शर्मा, तारा नेगी,रूप सिंह नेगी, जगत नेगी, कुंदन राम, शंभू दत्त पांडे, दान सिंह मेहरा, अशोक कुमार, दरवान बिष्ट, खीमानंद जोशी, सुंदर सिंह व नंदन मेहरा आदि मौजूद रहे।