Almora में अब बिना अनुमति के नहीं लगेंगे होर्डिंग, NOC अनिवार्य; नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। नगर निगम ने शहर की सुंदरता, जन-सुरक्षा व आय बढ़ाने के लिए होर्डिंग्स पर नई व्यवस्था लागू की है। अब कोई भी भवन स्वामी निगम की अनुमति और एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लिए बिना अपने भवन या परिसर में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग नहीं लगा सकेगा।

निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अव्यवस्थित और खतरनाक तरीके से लगाए जा रहे होर्डिंग्स पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नए निर्देशों के अनुसार, होर्डिंग लगाने से पहले आवेदन निगम कार्यालय में करना होगा। एनओसी जारी होने के बाद ही विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी।

इस प्रक्रिया में उस स्थान की सुरक्षा, आसपास के क्षेत्र की स्थिति और बिजली की लाइनों की निकटता की जांच की जाएगी। इसके जरिये पारदर्शिता बनी रहेगी और अव्यवस्थित ढंग से लगे विज्ञापनों पर नियंत्रण हो सकेगा।

बिना इजाजत लगे होर्डिंग्स हटेंगे