संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। जनपद अल्मोड़ा की जैंती तहसील के ल्वाली गांव से ताल्लुक रखने वाले भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी, शांत स्वभाव और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर विश्व क्रिकेट में अलग पहचान बनाई है।

उनके आईपीएल से संन्यास लेने के ऐलान के बाद पैतृक गांव ल्वाली में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि धोनी ने अपनी उपलब्धियों से न केवल भारतीय क्रिकेट का गौरव बढ़ाया, बल्कि अपने पैतृक गांव को भी देश-दुनिया में पहचान दिलाई है।

धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने विश्व क्रिकेट में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। उनका क्रिकेट सफर आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। ग्राम प्रधान दीवान सिंह ने बताया कि उनके पिता पान सिंह धोनी वर्ष 1970 के दशक में नौकरी के सिलसिले में रांची चले गए थे। इसके बाद परिवार वहीं बस गया। हालांकि, समय के साथ गांव में परिवार का प्रत्यक्ष जुड़ाव कम हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच धोनी को लेकर आज भी खास लगाव और गर्व का भाव है।