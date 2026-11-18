स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एमएस धोनी के आईपीएल से संन्यास के बाद उनके शुरुआती करियर को याद किया है। तेंदुलकर ने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने पर खुद को भाग्यशाली माना। धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को आईपीएल 2027 की रिटेंशन लिस्ट सामने आने से पहले संन्यास का एलान किया था।

धोनी ने अपने 18 साल के आईपीएल करियर को अलविदा कहा था। धोनी के संन्यास के बाद से ही क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अब तेंदुलकर भी इसमें शामिल हो गए हैं। तेंदुलकर ने बताया कि उन्होंने धोनी को जब पहली बार देखा, तो यकीन था कि वे खास करेंगे और उन्होंने ऐसा कर दिखाया।

सचिन तेंदुलकर ने धोनी को लेकर किया पोस्ट तेंदुलकर ने धोनी को लेकर अपने एक्स पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "मुझे आज भी याद है कि बांग्लादेश में एमस को बैटिंग करते हुए देखा था। सौरव से मैंने कहा था कि उनकी पावर हिटिंग में कुछ खास है। आप देख सकते थे कि उनके अंदर एक अनोखा टैलेंट था और उन्होंने लंबा सफर तय किया। आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना और भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे यादगार पलों का हिस्सा बनना सच में बहुत खुशी की बात थी।"

क्रिकेट के भगवान ने बताया कि उन्हें यकीन था कि धोनी अपने करियर में कुछ खास करेंगे और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तेंदुलकर ने लिखा, "मुझे हमेशा यकीन था कि आप कुछ खास करेंगे और आपने आगे चलकर बहुत कुछ हासिल किया। आपने इंडियन क्रिकेट को अपना बेस्ट दिया है। आपके साथ ये सफर साझा करना बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया खेला एमएस।"