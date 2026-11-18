स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट माउंगानुई में खेले गए पांचवें वनडे मैच में टीम इंडिया की एक गलती पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कार्रवाई की है। भारत ने पांचवें वनडे में शानदार जीत हासिल की थी और 209 रनों के छोटे स्कोर को डिफेंड किया था लेकिन उस मैच में भारतीय टीम से एक गलती हुई, जिसकी अब सजा मिली है।

क्रिकेट की शीर्ष संस्था ने टीम इंडिया पर जुर्माना लगाया है। भारत पर ये जुर्माना स्लो ओवर रेट की वजह से लगा है। टीम इंडिया ने धीमी ओवर गति से गेंदबाजी की, जिससे भारत पर जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब हो कि भारत ने मुकाबले को 22 रनों से अपने नाम किया था और इसी के साथ सीरीज को भी 3-1 से जीती थी। अब आईसीसी ने भारत पर सजा का एलान किया है।

ICC ने भारत पर ठोका जुर्माना भारत ने पांचवें वनडे मैच में धीमी गति से गेंदबाजी की थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम पर मैच फीस का 35 प्रतिशत जुर्माना लगा है। आईसीसी ने प्रेस रिलीज कर इस सजा का एलान किया है। आईसीसी ने बताया है कि भारतीय टीम सात ओवर शॉर्ट थी और उन्होंने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 का उल्लंघन किया है। इसके तहत किसी भी टीम पर अधिकतम मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है।

पांचवें वनडे मैच में कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर ने मैच रेफरी रंजन मदुगले के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लिया। इस वजह से सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी और आईसीसी ने 35 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगा दिया।