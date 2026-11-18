स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत बनी हुई है। श्रीलंकाई टीम को पहली पारी में 98 रनों पर समेटने के बाद पाक ने 325 रन ठोक डाले। ऐसे में बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम ने पहली पारी में ही 227 रनों की बढ़त हासिल कर ली और मेहमानों को बैकफुट पर धकेल दिया।

पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान ने तीन विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए थे। इसके बाद दूसरे दिन भी मेबजानों ने शानदार बल्लेबाजी की और 325 रन का स्कोर बनाया। पाकिस्तान के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज गाजी गोरी ने अर्धशतक लगाया और उनके अलावा अन्य कोई बैटर 50 रनों के आंकड़े को नहीं छू सका। इसके बावजूद पाकिस्तान 325 रन बनाने में कामयाब रही।

पाकिस्तान ने बनाई 227 रनों की बढ़त पाकिस्तान ने दूसरे दिन 121/3 से अपनी बल्लेबाजी शुरू की। अजान अवैस ने पहले दिन 46 रन बनाए थे लेकिन दूसरे दिन वे इसमें सिर्फ एक रन जोड़ सके और 47 रन बनाकर आउट हो गए। साकिब खान ने भी 37 रनों का अहम योगदान दिया। सउद शकील बड़ी पारी नहीं खेल सके और 24 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान आगा (21) भी बल्ले से बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो सके।

गाजी ने अर्धशतक लगाया और 54 रन बनाए। उनके अलावा इंग्लैंड में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाने वाले रजाउल्लाह ने भी 32 गेंदों पर 42 रनों का योगदान दिया, जिससे टीम ने 300 रनों के आंकड़े को पार किया। श्रीलंका के लिए लहिरू कुमारा सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जिन्होंने पांच विकेट हासिल किए। उनके अलावा असिता फर्नांडो ने भी तीन विकेट लिए।