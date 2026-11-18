स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहन्सबर्ग में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वे दुनिया के पहले ऐसे विकेटकीपर बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे अधिक शिकार किए हैं। उन्होंने इयान स्मिथ के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है।

लिटन दास ने मुकाबले में पहले बल्लेबाज से कमाल किया था। उन्होंने शतकीय पारी खेली थी और बांग्लादेश को 400 के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। पहले उन्होंने बल्ले से कमाल किया और फिर अब विकेट के पीछे से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने टेस्ट मैच के दूसरे दिन शतक पूरा किया था और साउथ अफ्रीका में शतक लगाने वाले मात्र तीसरे बांग्लादेशी बल्लेबाज बने।

लिटन दास ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड दास ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में आठ विकेट में भूमिका निभाई। दास ने छह कैच लिए, जबकि दो स्टंप किए। इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट के 149 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब किसी विकेटकीपर ने एक ही पारी में आठ शिकार किए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड के इयान स्मिथ के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। उन्होंने 1991 में श्रीलंका के खिलाफ सात कैच लिए थे। अब लिटन दास लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं।