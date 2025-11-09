Language
    उत्तराखंड के इस गांव के लोग सावधान! आपके घर के बाहर घूम रही 'मौत'; सीसीटीवी में कैद भयानक मंजर

    By Hemant Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    अल्मोड़ा के मटेला गांव में गुलदार के रिहायशी इलाके में आने से दहशत का माहौल है। गुलदार दिन-दहाड़े घरों के आसपास घूम रहा है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है, क्योंकि वह पालतू जानवरों को भी निशाना बना रहा है। वन विभाग की टीम इलाके में गश्त कर रही है।

    मटेला गांव में सीसीटीवी में कैद हुई गुलदार की चहलकदमी।

    संस, जागरण. अल्मोड़ा । हवालबाग ब्लाक के मटेला गांव में गुलदार ने वन क्षेत्र छोड़कर अब गांव में ही अपना ठिकाना बना लिया है। लगातार गुलदार की गांव में आवाजाही से ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द राहत दिलाने की मांग की है।

    मटेला गांव में बीते कई वर्षों से गुलदार का आतंक बना हुआ है। यहां गुलदार अब तक सैकड़ों पालतू जानवरों को अपना निवाला बना चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक गुलदार नहीं, बल्कि कई गुलदारों की मौजूदगी की संभावना है। ग्रामीणों के मुताबिक, दिन के समय गुलदार झाड़ियों में छिपकर घरों में पाली मुर्गियों पर हमला करता है, जबकि शाम होते ही गांव की सड़कों पर टहलता नजर आता है।

    बीते शुक्रवार को गुलदार की गतिविधियां मटेला निवासी गोपाल सिंह बिष्ट के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। फुटेज में गुलदार को शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे और रात नौ बजे घर के पास घूमते देखा गया। शनिवार को जब ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि जल्द ही गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों और मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    “प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।” -मोहन राम, वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा