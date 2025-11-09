उत्तराखंड के इस गांव के लोग सावधान! आपके घर के बाहर घूम रही 'मौत'; सीसीटीवी में कैद भयानक मंजर

संस, जागरण. अल्मोड़ा । हवालबाग ब्लाक के मटेला गांव में गुलदार ने वन क्षेत्र छोड़कर अब गांव में ही अपना ठिकाना बना लिया है। लगातार गुलदार की गांव में आवाजाही से ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द राहत दिलाने की मांग की है।



मटेला गांव में बीते कई वर्षों से गुलदार का आतंक बना हुआ है। यहां गुलदार अब तक सैकड़ों पालतू जानवरों को अपना निवाला बना चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक गुलदार नहीं, बल्कि कई गुलदारों की मौजूदगी की संभावना है। ग्रामीणों के मुताबिक, दिन के समय गुलदार झाड़ियों में छिपकर घरों में पाली मुर्गियों पर हमला करता है, जबकि शाम होते ही गांव की सड़कों पर टहलता नजर आता है।