    Almora: गुलदार पिंजरे में फंसा, लेकिन लॉक फेल; भाग निकला जंगल की ओर

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    अल्मोड़ा के घनेली गांव में वन विभाग द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे से गुलदार भाग गया। ग्रामीणों में दहशत है क्योंकि गुलदार कई दिनों से गांव के आसपास घूम रहा था। पिंजरे का लॉक ठीक से न लगने के कारण गुलदार भागने में सफल रहा। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है।

    गांव के लोगों ने गुलदार के फिर लौटने की आशंका जताई है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। हवालबाग ब्लॉक के घनेली गांव के जंगल में लगाए गए पिंजरे में गुलदार फंसने के बावजूद भाग निकलने में सफल हो गया। घटना से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई दिनों से गुलदार गांव के आसपास मंडरा रहा था, जिससे लोग भयभीत थे।

    चार दिन पहले वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए गांव के समीप पिंजरा लगाया था। शनिवार सुबह पिंजरे में गुलदार फंसा तो ग्रामीणों को राहत मिली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। पिंजरे का लॉक ठीक से न लग पाने के कारण गुलदार ने खुद को छुड़ाकर जंगल का रुख कर लिया।

    ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पिंजरा पुराना और कमजोर था, जिससे यह घटना हुई। गांव के लोगों ने गुलदार के फिर लौटने की आशंका जताई है और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है।

    वन क्षेत्राधिकारी मोहन राम आर्य ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पिंजरा काफी पुराना था, जिसका लॉक ठीक से बंद नहीं हो पाया होगा। गुलदार भाग निकला है, लेकिन टीम को अलर्ट कर दिया गया है और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है।

    ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और रात के समय अकेले न निकलें। विभाग ने जल्द ही नया पिंजरा लगाने की बात कही है ताकि गुलदार को दोबारा पकड़ा जा सके।